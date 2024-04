3 colombianas en la cohorte 2024 de See It Be It de Cannes Lions

El programa See It Be It se llevará a cabo durante el Festival Cannes Lions 2024 del 17 al 21 de junio.

La igualdad de género está aquí y allá y resuena por décima vez en el programa de aceleración de talentos para mujeres See It Be It 2024, de Cannes Lions. Este año, la cohorte tendrá la participación de tres colombianas: Estefanía López, strategy lead de Sancho BBDO Colombia, Johana Martínez, creative director de Majority y Stephanie Rumierk Briceño, associate creative director de TBWA\Colombia.

See It Be It representa la respuesta de Cannes Lions al persistente desequilibrio de género en el sector creativo. Cada año, Cannes Lions invita a 16 mujeres y personas no binarias a participar en su programa de cuatro días, que incluye oportunidades de tutoría y clases magistrales privadas con líderes de la industria, así como acceso detrás del escenario e invitaciones a sesiones adaptadas a los objetivos profesionales de cada participante. Desde su lanzamiento, el programa ha beneficiado a más de 100 mujeres y personas no binarias de 33 países.

Madonna Badber, CCO & founder & winters , See It Be It Chair, menciona que

He escuchado las inspiradoras historias y desafíos 'contra todo pronóstico' de mujeres líderes en ascenso de todo el mundo. Me enorgullece ver cómo este programa les ha allanado el camino y continúa desafiando la brecha de género entre hombres y mujeres. y directoras creativas

El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions se llevará a cabo del 17 al 21 de junio próximo en la ciudad francesa. La cohorte de este año contará por primera vez con participantes de Kazajstán, Kenia y Tailandia.

Las elegidas de este año son:

Arwa Al Jundi, associate creative director, United Arab Emirates

Carina Toma, digital creative director, McCann Worldgroup, Rumania

Diana Moldagulova, art director, GForce CCAR, Kazajstán

Estefanía López, strategy lead, Sancho BBDO, Colombia

Jessica Stahl, cartoonist & freelance creative director, The Netherlands

Johana Martínez, creative director, Majority, Colombia

Joy Richu, illustrator, Joy Richu, Kenia

Julia Spencer, freelance creative director, Australia

Kopal Naithani, founder & director, Superfly Films, India

María Carrillo López, senior art director, David Madrid, España

Mayara Ribeiro, associate creative director, Galeria.ag, Brasil

Meritxell Ruiz, creative director, VML, España

Michelle Marais, senior conceptual copywriter, Dentsu Creative, Sudáfrica

Nicky Lorenzo, SVP, executive creative director, 305 Worldwide, USA

Pulp (Nonthaporn) Ketmanee, creative director, The Leo Burnett Group, Tailandia

Palak Kapadia, copywriter, Amazon Brand Innovation Lab, India

Pooja Manek, founding member and creative, Talented Agency, India

Stephanie Rumierk Briceño, associate creative director, TBWA Colombia, Colombia

Winona Wee, Senior Creative, Wieden+Kennedy London, Singapur

