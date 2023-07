El Sistema Coca-Cola lanza el primer Mercado de moda circular en Colombiamoda + Colombiatex 2023

La edición 2023 de Colombiamoda+Colombiatex ha marcado un hito significativo al resaltar la moda como motor de transformación social, movilización cultural, compromiso ambiental y desarrollo económico por medio de la moda circular. Según expertos, los materiales y procesos que le apuntan a la sostenibilidad son el nuevo paradigma que rediseñó a la industria de la moda y se han convertido en la reinterpretación del lujo.

Esta tendencia busca fomentar la sostenibilidad en la industria al optimizar procesos y promover el uso responsable de los recursos para disminuir el impacto ambiental. Según el estudio del observatorio de Moda, publicado en febrero de 2023, reveló que el tamaño del mercado de la moda en Colombia fue de $2,56 billones, lo que representó 5,0% más que en 2022. Esto confirma la llegada de un mercado robusto y con gran potencial a largo plazo en el país.

En este contexto, numerosas marcas están implementando propuestas innovadoras, que dan nueva vida a los materiales reciclados y prendas en desuso. Por ejemplo, el Sistema Coca-Cola en colaboración con Inexmoda, lanzó el primer Mercado de Moda Circular durante Colombiamoda+Colombiatex 2023. Este mercado ofrece a los más de 50.000 asistentes la oportunidad de conocer y adquirir productos de 11 emprendedores/as que son los protagonistas de este espacio.

Los asistentes al mercado podrán encontrar opciones que se adaptan a distintos gustos, entre: ropa formal / casual, swimwear/resortwear, ropa de segunda mano, calzado y accesorios. Entre los emprendimientos, están: Closeando, Paréntesis diseño, Salvárea, Sientochenta, Bee Surreal, Limpia tu closet, New for you, Pura, Religare, Sneaker Remaker y AOS.

Para la marca Salvárea, el apoyo de Sistema Coca-Cola se convierte en un catalizador para alcanzar sus sueños y conectar con una audiencia más amplia “Nos brinda una valiosa plataforma para compartir nuestra pasión por conectar con las maravillas naturales de Colombia y sus ecosistemas, a través de nuestras joyas, las cuales están fabricadas con materiales reciclados como vidrio, escombros, semillas, entre otros”.

En el caso de Sneaker Remaker, esta colaboración trasciende el crecimiento y la visibilidad de su marca, ya que representa el reconocimiento y el respaldo de una empresa líder a nivel mundial que va en línea con su misión de dar una segunda vida a los sneakers y promover un consumo consciente.

Por su parte, para Sientochenta, participar en un año donde las condiciones económicas son cambiantes, significa encontrar luz en un camino en donde para los emprendedores a veces es complejo. “Estos eventos y este tipo de respaldo nos hacen tener fuerza para continuar con el sostenimiento de nuestras ideas, los impactos que queremos generar y los empleos que podemos dar. Gracias al crecimiento que podemos tener con esta participación podemos sostenernos y crecer un poco más”.

Para Limpia tu Closet, la plataforma de recolección de ropa en Colombia, que ha logrado recolectar más de 250 toneladas en el país, apoyando más de 100 mil familias, 90 organizaciones socio ambientales, esta colaboración brinda una mayor visibilidad tanto a nivel nacional como internacional, lo que puede impulsar un aumento significativo en las donaciones y la participación en la plataforma

Esta iniciativa contribuye a la visión del Sistema Coca-Cola de Un Mundo Sin Residuos, una estrategia que ha sido parte de su labor desde 2018, y con la que se busca fortalecer la economía circular.

Además, se aliena con el pilar de Empoderamiento Económico, mediante el cual el Sistema busca mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la promoción del desarrollo económico de los jóvenes, las mujeres y los pequeños comercios, que son el sustento de miles de familias en Colombia, América Latina y el mundo.

Daniel Suárez, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola Zona Centro, destacó la importancia de la circularidad “En el Sistema Coca-Cola reconocemos la importancia de la circularidad. Desde hace décadas promovemos este movimiento, con el que garantizamos que nuestras botellas retornables, de vidrio o de REF PET, completen su ciclo y vuelvan a llenarse con los sabores que más disfrutan nuestros consumidores. Sabemos el valor de las segundas oportunidades, no solo en la industria de bebidas, sino en otras tan importantes como la de la moda. En 2021, apoyamos el proyecto Historias Hechas a Mano del diseñador colombiano Juan Pablo Socarrás, y este año no nos quedamos atrás. Nos unimos a 11 emprendedores/as que comparten nuestra pasión por marcar la diferencia a través de la moda consciente y quienes son los protagonistas del primer mercado de moda circular de Colombiamoda+Colombiatex 2023", afirmó

La colaboración entre el Sistema Coca-Cola, Inexmoda y los emprendedores/as, así como la participación de los asistentes a la feria, destaca el poder de la cooperación para impulsar un cambio positivo en el sector de la moda, promoviendo prácticas más sostenibles y conscientes.

"Creemos firmemente que, para alcanzar nuestra visión de Un Mundo sin Residuos, donde nos esforzamos por recolectar el 100% de nuestros envases para el año 2030, es fundamental integrar a distintos actores. Unidos, fortalecemos nuestras capacidades y logramos un impacto significativo. Por esta razón, la alianza entre el Sistema Coca-Cola e Inexmoda para la creación de este primer mercado de moda circular refuerza nuestro compromiso conjunto con la sostenibilidad, la economía circular y el empoderamiento económico. Estamos trazando un camino hacia un futuro donde la moda sea sinónimo de conciencia ambiental, responsabilidad social y creatividad sostenible",agregó Johana Cerpa, Vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA.