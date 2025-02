Juan Luis Isaza asciende a Global Strategy Partner en DDB Worldwide

Isaza, quien anteriormente se desempeñó como Chief Strategy Officer para DDB Latina, es un profesional con una visión única que combina el poder de las emociones con estrategias de negocio efectivas.

Su nombre no es nuevo en el mundo de la publicidad. Con múltiples premios, ha demostrado una y otra vez que la creatividad no es solo un elemento decorativo, sino un motor clave para el éxito empresarial. Su promoción no solo reconoce su talento, sino también su capacidad para inspirar y liderar equipos en la creación de estrategias que trascienden fronteras.

Isaza es conocido en el sector de las agencias por su capacidad para entender tendencias macro y llevarlas a mercados y clientes locales. En línea con lo anterior, cada año publica ocho tendencias que, desde su perspectiva, marcarán el mundo de la publicidad y el mercadeo. Estas tendencias son consultadas y replicadas tanto por expertos, como por medios de comunicación que cubren el sector en el mundo.

Comunicador de profesión, Isaza ha sido una ficha clave para la red DDB a la que pertenece hace más de 15 años, y para la cual ha trabajado en diversos roles en Colombia, México, la red latina y, ahora, la red Worldwide.

Uno de los pilares de la estrategia de Isaza en todos los cargos en los que se ha desempeñado es el concepto de ventaja emocional, una filosofía que sostiene que las marcas que logran conectar emocionalmente con su audiencia obtienen una ventaja significativa sobre sus competidores. Bajo su liderazgo, DDB está desarrollando herramientas para medir el impacto de las emociones en el desempeño de las marcas, como el “Feels Barometer”, que busca demostrar cómo las campañas emocionales influyen directamente en los resultados comerciales.

Isaza le dijo al medio Little Black Book, que parte de su objetivo en su nuevo rol es “aportar evidencia que demuestre a los clientes el poder de la emoción en el marketing ya que las comunicaciones basadas en emociones no solo generan engagement, sino que también impulsan objetivos comerciales concretos”.

Esta visión es el pilar de su libro “El Efecto Emoción", publicado por Planeta en 2024. Dirigido a una nueva generación de estrategas, el libro es una guía práctica que combina teoría, herramientas y casos de estudio para demostrar cómo las emociones pueden transformar marcas.

Otro de sus objetivos en su nuevo cargo será adquirir más cuentas globales y difundir en los equipos su visión de que la estrategia nace de la creatividad.

El ascenso de Isaza no solo es un reconocimiento a su trayectoria, sino también una apuesta por un futuro donde la creatividad, la emoción y la tecnología se unen para impulsar marcas y negocios. Con su liderazgo, DDB Worldwide refuerza su compromiso con la innovación y la conexión humana en un mundo cada vez más digital.

