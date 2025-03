Natalia Arévalo es la nueva directora general de JCDecaux Colombia: Un regreso cargado de ADN digital

El mundo de la publicidad exterior en Colombia tiene una nueva y conocida líder. Natalia Arévalo, una de las ejecutivas más influyentes del sector mediático en el país, asumió oficialmente el cargo de directora general de JCDecaux Colombia, marcando un regreso estratégico a la compañía donde ya había ocupado altos cargos entre 2020 y 2022.

Arévalo llega reforzada por su exitoso paso como general manager de TikTok for Business para la región Andina (Colombia, Perú y Ecuador), donde lideró el desembarco oficial de la plataforma en el país y su crecimiento exponencial en el mercado digital. Bajo su gestión, TikTok se consolidó como un actor clave en la publicidad regional.

"Regreso a JCDecaux para seguirimpulsando la innovación y el crecimiento en el mundo de la publicidad exterior.", comentó Arévalo en sus redes sociales. "Estoy emocionada por este nuevo desafío".

Un perfil transversal para tiempos de convergencia mediática

La trayectoria de Arévalo dibuja un mapa perfecto de la evolución del ecosistema publicitario colombiano. Con experiencia en televisión (Canal 1), gigantes digitales (Google, TikTok) y medios exteriores (JCDecaux hace dos años), su carrera encarna la transición de los medios tradicionales a la era de la hibridación. Esta visión panorámica resulta estratégica en un momento donde las fronteras entre soportes se desdibujan y las audiencias demandan experiencias omnicanal.

Su paso por TikTok For Business como directora regional, además, no fue solo un capítulo más en su currículum. Arévalo escaló la operación comercial en medio de un mercado digital saturado y volátil. Bajo su gestión, la app china dejó de ser vista como un espacio para retos virales para convertirse en un jugador serio en el mix publicitario regional. Este logro no pasó desapercibido: en 2024, Forbes Colombia la incluyó en su exclusiva lista de las 100 mujeres más poderosas del país, reconociendo su capacidad para navegar aguas disruptivas; y en 2023 P&M la nombró una Women to Watch, lo cual reafirmó su influencia y conocimiento del sector del mercadeo y las comunicaciones.

Arévalo regresa a JCDecaux en un momento definitivo para la industria de medios exteriores. La compañía francesa, tradicionalmente asociada a paraderos de bus y aeropuertos, está inmersa en una transformación silenciosa pero radical: la digitalización de su inventario y su incursión en la compra programática. Este giro estratégico enfrenta obstáculos complejos: desde la resistencia de agencias acostumbradas al modelo tradicional hasta la necesidad de demostrar el ROI de vallas digitales en un mercado que aún aprende a medir el impacto real del OOH.

La apuesta por Arévalo responde a su capacidad demostrada para "traducir" innovaciones digitales a lenguaje de resultados concretos. Durante su primera etapa en JCDecaux (2020-2022), ya había dado muestras de esta habilidad al pilotear proyectos pioneros de publicidad exterior data-driven. Ahora, reportando directamente a Nicolás de Tapol -director regional para América Latina- tendrá el desafío de acelerar esta transición sin perder de vista las raíces físicas del negocio.

El reto no es menor: JCDecaux buscará mantener su ventaja en ubicaciones premium sin quedarse atrás en la carrera digital. Arévalo deberá articular esta dualidad, aprovechando su conocimiento interno de la operación y las lecciones aprendidas en el mundo digital puro de TikTok. Su nombramiento envía una señal clara: El OOH colombiano está listo para saltar de la era de la ubicación a la era del engagement medible. Esta ingeniera industrial, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Marketing Estratégico del CESA,representa a una generación de ejecutivos colombianos con la capacidad para liderar operaciones regionales. Su perfil, además, refleja la evolución de la publicidad: Data Driven, pero sin perder el foco en la creatividad y el impacto real.

Para mostrar más sobre Natalia Arévalo, P&M publica, a continuación, el perfil que se publicó en la revista impresa cuando fue nombrada una de las Women to Watch de 2023:

Natalia Arévalo Quijano es gigante, literal y metafóricamente. Con sus más de 1,80 metros y su historia laboral, llamarla fuerza de la naturaleza le queda chiquito.

Inició su carrera en IBM como practicante, donde llegó a ser sales representative & lead developer para la región andina. De ahí pasó a Discovery, donde trabajó más de nueve años como ad sales manager y ad sales director; de Discovery transitó a OLX, desde donde saltó a la vicepresidencia comercial de Canal 1; del canal pasó a Google como regional account executive y de allí a ser vicepresidente comercial y luego, managing director de JCDecaux.

A finales de 2022, recibió la llamada de TikTok, un nuevo reto al que se lanzó de cabeza y donde lleva nueve meses como general manager en la región con un reto descomunal: consolidar TikTok for Business.

Mientras responde varias preguntas, recuerda momentos que marcaron su camino, como la repentina muerte de un miembro de su equipo de trabajo.

Se detiene un segundo y respira. Su sensibilidad al recordar ese momento me deja pasmada, y refleja por qué Natalia es tan exitosa: enfrenta la incertidumbre, el dolor, la felicidad y cualquier otra situación humana, personal o laboral, con calma, con aceptación y sin miedo. Una líder que cualquiera querría seguir.

