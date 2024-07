Pipe Ruiz Pineda asume como CCO de MullenLowe SSP3 en Colombia

“Pipe es un creativo holístico, con conocimiento en todas las disciplinas que requiere la creatividad de las marcas de hoy”, destacó Francisco Samper, presidente del MullenLowe Group en Colombia y Latinoamérica.

“Su experiencia como músico, productor de eventos, director creativo en agencias BTL, ATL y de medios, y su profundo conocimiento de los ambientes digitales y de innovación, lo hacen un profesional único e ideal para el modelo de negocio que estamos implementando con el Grupo en Colombia. Además, tiene un excelente manejo de grupos, es un líder innato y maduro”, agregó Samper.

En efecto, los primeros acercamientos de Pipe al mundo de la publicidad se dieron hace más de 20 años cuando comenzó haciendo jingles, luego de haber compuesto música incidental para televisión. Pasó después a ser productor integral de eventos, de donde saltó al área creativa. De allí fue inminente su paso a las direcciones de grupos creativos en algunas de las agencias más importantes del país, como Leo Burnett y DDB, llegando luego al Grupo WPP, concretamente a Wunderman Thompson (hoy VML), donde profundizó sus conocimientos en innovación, desarrollo de producto y marketing digital.

Recientemente fue CCO de Dentsu Creative en Colombia, donde exploró también el mundo de los medios. Fue miembro del Council Global Creativo y era curador de las herramientas propietarias de inteligencia artificial de este grupo.

Durante su carrera, ha sido parte de campañas galardonadas en los eventos más importantes del circuito de festivales como Cannes Lions, Effie, Clio, One Show, D&AD, NY Festivals, Epica Awards, entre otros.

“Es el inicio de una emocionante nueva etapa. Para mí, es un privilegio enorme formar parte de una agencia con un legado publicitario tan destacado en Colombia y en el mundo. Esto supone una responsabilidad inmensa con el equipo y los clientes. El dinamismo de nuestra industria y el crecimiento exponencial de las tecnologías nos comprometen a evolucionar nuestro producto creativo de manera transformativa. Eso es precisamente lo que vamos a perseguir: un camino hacia la innovación y el crecimiento de los negocios de nuestros clientes desde un ejercicio creativo contemporáneo, real y contundente”, dijo por su parte el flamante nuevo CCO.

Acerca de MullenLowe Global

Estamos felices de ver que llegaste hasta aquí para saber un poco más sobre nosotros. MullenLowe es una red de comunicaciones integradas, altamente creativa y comprometida con ser siempre retadora. Ayudamos a las marcas a abrazar el cambio, porque las marcas innovadoras crecen más rápido. Somos una red rica en cultura local, con experiencia tanto a pequeña como a gran escala, presente en 57 mercados. Nuestras especialidades a nivel global incluyen la estrategia creativa, digital, CRM, RRPP de marca y corporativa, y consultoría de propósito y sostenibilidad. Somos la definición de inconformidad porque creemos que nadie ha logrado algo extraordinario a partir de la conformidad.

Estamos consistentemente entre las redes globales más premiadas en creatividad y efectividad. Durante once años, MullenLowe Group ha encabezado el Global Effie Effectiveness Index, como la red más efectiva respecto a la inversión de sus clientes. Durante los últimos tres años, MullenLowe ha estado entre las principales redes en creatividad y efectividad en WARC Creative 100 y WARC Effective 100, y agencias MullenLowe de dos continentes han estado en las Top 10 agencias de la década en Cannes Lions.

MullenLowe Global forma parte de Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG).

