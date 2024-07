Turbana celebra la diversidad en el Fancy Food Show 2024 con su campaña "Love Comes in Many Flavors”

El Fancy Food Show realizado en New York, es uno de los eventos más importantes de la industria alimentaria a nivel mundial, que reúne a miles de expositores y profesionales del sector.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, Turbana, la marca de snacks premium de Uniban, destacó su compromiso con la diversidad, la inclusión y la calidad, en cada uno de sus productos bajo la campaña "Love Comes in Many Flavors” haciendo presencia en el Fancy Food Show de Nueva York.

Dentro de sus apuestas, Unibán encontró en Colombia, una oportunidad de innovación única en los mercados internacionales de snacks premium. Desde 2008, la empresa ha valorado el plátano local, que se ha convertido en un negocio de nicho reconocido mundialmente, al llegar a diferentes mercados y a participar en diferentes ferias y eventos: el mercado de snacks premium.

En esta ocasión, Turbana con su campaña "Love Comes in Many Flavors” celebró la variedad de sabores en sus productos y también la riqueza cultural y la diversidad que define a la marca y sus comunidades, en las cuales ha generado un impacto social y económico a través del valor compartido. El 57% de los empleos generados por Turbana son ocupados por madres cabeza de familia, e impactan alrededor de 2,000 fincas productoras en Urabá, promueven prácticas sostenibles y colaboran estrechamente con pequeños productores.

La campaña la presentó en el Fancy Food Show de Nueva York, uno de los eventos más importantes de la industria alimentaria a nivel mundial, que reune a miles de expositores y profesionales del sector. La participación de Turbana en este prestigioso evento subraya su capacidad para superar fronteras culturales y geográficas, al llevar los deliciosos y saludables productos de la marca a consumidores de todo el mundo.

"Nuestra campaña, 'Love Comes in Many Flavors,' refleja nuestra dedicación a la inclusión y a la celebración de la diversidad en todos los aspectos de nuestra marca. Cabe destacar que esta campaña fue desarrollada in house, con un propósito superior, cultivar lo mejor de nuestra tierra para compartirlo con el mundo," comentó María Camila Vélez Echeverri, Directora de Desarrollo de Negocios y Mercadeo de Uniban.

Durante el evento, Turbana presentó los innovadores productos que tiene la marca, donde destacan la versatilidad y el sabor único de sus chips de plátano y banano verde en sabores como sal marina, chile picante y ajo, así como su harina de banano y plátano. También ofreció sus liofilizados de piña, banano, mango y banano verde. Además, la marca organizó actividades interactivas en su stand, invitando a los asistentes a conocer más sobre la misión y los valores que impulsan a Turbana, y Uniban en Colombia.

Estas iniciativas, promueven un enfoque de zero waste y economía circular. No sólo subrayan el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, sino que reflejan el esfuerzo por reducir el desperdicio alimentario y maximizar el aprovechamiento de los recursos locales, al generar valor compartido y desarrollo tanto social como económico en las comunidades de Urabá, Chocó y Córdoba, donde trabajan con pequeños productores.

Es importante destacar que, en el último año, Turbana vendió 1,564 toneladas de snacks, generando ingresos que representan un crecimiento del 9% en comparación con el año anterior. Estas ventas se distribuyeron en un 97% en el mercado internacional y un 3% en el mercado nacional.

La planta de snacks procesó 7,412 toneladas de plátano, banano y yuca para producir 1,590 toneladas de producto terminado.

Turbana ha renovado importantes certificaciones que garantizan el estándar de sus procesos. Estas incluyen un cumplimiento del 97% en IFS Food versión 7.0, que asegura la seguridad y calidad alimentaria; SMETA, que valida sus prácticas éticas en medio ambiente, derechos humanos, seguridad y salud en el trabajo; Non GMO, que certifica la ausencia de ingredientes genéticamente modificados; y RSPO MB, que confirma el uso de aceite de palma sostenible bajo el sistema de Balance de Masas.

Campaña "Love Comes in Many Flavors":

La campaña "Love Comes in Many Flavors" se centró en la idea de que la diversidad es su mayor fortaleza; promoviendo la aceptación y la inclusión en todos los aspectos de la vida. Esta campaña concebida y desarrollada completamente por el equipo interno de marketing de la compañía, desde el concepto hasta la implementación en el evento, fue realizada con un profundo entendimiento de su misión y valores.

De esta forma, cada sabor de sus productos representa una historia, una comunidad y una tradición diferente. Al destacar esta diversidad, buscan promover un mensaje de inclusión y celebración de las diferencias culturales.

Al cerrar el Fancy Food Show 2024, en Nueva York, Turbana, habló de la importancia de haber compartido su visión con el mundo y de haber recibido una respuesta positiva de sus colegas y consumidores. Además, la marca anunció que continuará en su compromiso de promover la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad en diferentes espacios a futuro.

También le puede interesar: “Seremos la mejor agencia de IA en el planeta”, Jon Cook