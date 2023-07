DDB Colombia le da la bienvenida a Leonardo Andrés Baena

Leonardo Baena o Leo, como le dicen en DDB, cuenta con más de 20 años de experiencia en mundo del Marketing en áreas de Insights, planeación estratégica y gerencia de marca en empresas líderes de su sector, como Nestlé, Diageo, Bavaria, Avon y GFK.

Es Economista, especialista en Mercadeo y con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Transformación Digital. Destaca el pensamiento estratégico que basa en la organización del caos para extraer nuevas oportunidades de negocio y solución de problemas, además la buena comunicación y el trabajo en equipo que se combinan con un alto nivel de responsabilidad y ejecución.

"Leo es parte de la evolución DDB. Tenemos un producto extraordinario en términos de creatividad y

planeación, ahora debemos reforzar la asesoría al negocio, queremos ayudar a nuestros clientes mas

holísticamente. Aquí seguimos buscando que la creatividad y los resultados del negocio se unan como

nunca antes. No siempre lo logramos y ahí es cuando un liderazgo como el de Leo es fundamental" afirmó Xavier Serrano, CEO del Grupo DDB Colombia.

Sobre DDB

El Grupo DDB Colombia es la filial colombiana del Grupo DDB Latina, perteneciente a DDB Worldwide

Communications Group, quien a su vez pertenece a Omnicom Group (OMC).

Con oficinas en Bogotá y Medellín, el Grupo DDB Colombia, a través de sus diferentes divisiones, atiende a cinco de las veinte compañías más grandes de Colombia en diferentes disciplinas de comunicaciones de marketing (fuente: Revista Semana).

DDB Colombia es una de las 5 mejores oficinas de DDB Worldwide y Red del Año, además de ser la agencia colombiana con más leones (fuente: Cannes Lions 2023) Network Of The Year (fuente: Cannes Lions, Crema y One Show 2023), agencia del año (fuente: D&AD 2022), segunda agencia más efectiva del mundo (fuente: Effie Global Index 2021), agencia del año (fuente: P&M y Latinoamérica 2021), una de las tres más grandes de Colombia (fuente: Revista P&M), ha sido reconocida como Agencia Creativa del Año 2017, 2019 y 2020 (Top 10 P&M) y es parte del selecto grupo de agencias que integran el ranking CREMA de las 30 mejores agencias de Iberoamérica que publica Adlatina. El Grupo DDB está certificado como Great Place To Work 2020-2021 por su ambiente laboral y cuenta con el certificado de Calidad ISO-9001 que garantiza sus buenas prácticas y procesos

y Operational Efficiency Best Integrated Team (Fuente: Cor Latam Awards).

