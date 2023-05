Julián Solarte, nuevo director general de Diageo para Colombia

Diageo, la transnacional británica líder en el sector de licores premium, nombró como nuevo director general — para su operación en Colombia — al vallecaucano Julián Solarte Paredes, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en compañías globales de consumo masivo como Mondelēz International, Cadbury y Quala.

Solarte asume su nuevo reto, con una experiencia sólida, tras haber ocupado posiciones directivas y liderado equipos multiculturales en diferentes mercados, entre los que destacan China, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, y los de la región Andina, incluido Colombia.

En nuestro país tendrá la responsabilidad de dirigir toda la operación de la compañía, que globalmente cuenta con un portafolio excepcional de más de 200 marcas, entre ellas: Johnnie Walker, Buchanan’s, Old Parr, Don Julio, Tanqueray, entre otras.

Solarte es profesional en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y cuenta con un postgrado en Marketing en la Universidad Icesi y estudios en Negocios Internacionales en el Manhattan College de New York.

“Soy una persona que no le teme a la transformación, me fascinan los retos y estoy completamente seguro de que en Diageo alcanzaremos objetivos ambiciosos. Mi propósito es que la compañía lidere las celebraciones de los colombianos, ofreciendo no solo las mejores experiencias sino, además, extendiendo nuestro mensaje de decisiones responsables en el consumo de alcohol”, destacó Solarte frente a su nuevo rol.

El nuevo director general de Diageo llega con la firme convicción de acelerar el crecimiento de consumo de spirits en el país, integrando nuevas tendencias como Ecommerce, omnichannels, data & analytics, entendiendo las nuevas dinámicas de mercado. Todo esto de la mano de un equipo que ha trabajado fuertemente en el posicionamiento de la compañía importadora y distribuidora de licores premium.

Acerca de Diageo

DIAGEO es la empresa líder de bebidas Premium a nivel mundial, con una impresionante colección de marcas de bebidas espirituosas, que incluye las categorías de licores, cervezas y vinos. Entre estas marcas se encuentran los whiskies escoceses JOHNNIE WALKER®, BUCHANAN’S®, J&B® y OLD PARR® los rones ZACAPA®, CAPTAIN MORGAN®, PAMPERO® y CACIQUE®; la ginebra TANQUERAY®; los vodkas SMIRNOFF®, KETEL ONE® y CÎROC®; el tequila DON JULIO®; las cervezas GUINNESS® y RED STRIPE®; el licor BAILEYS®; los cachaças YPIOCA® y NEGA FULÔ®; y los vinos NAVARRO CORREAS®.

DIAGEO es una empresa global y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE). Para más información acerca de DIAGEO, su gente, marcas y desempeño, visite www.diageo.com. Para el recurso global de DIAGEO que promueve el consumo responsable de alcohol a través de la difusión de herramientas, información e iniciativas de las mejores prácticas, visite: www.DRINKiQ.com.

También te puede interesar: Monastery la marca de lujo colombiana se convierte en tendencia y genera más de $45.000 millones en ventas