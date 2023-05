Stephan Samouilhan, nuevo CEO de Keyrus para las Américas

Con más de 20 años de experiencia en Data & Digital, con un fuerte enfoque en innovación, tecnología y negocios, Stephan Samouilhan asume el cargo de CEO de Keyrus Américas. Desde esta posición, será responsable de administrar la compañía en América Latina, Estados Unidos y Canadá.

“Es con gran placer y orgullo que celebro mi 15 aniversario trabajando en Keyrus. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de trabajar con algunas de las mentes más brillantes de la industria y he aprendido mucho de cada una. Nuestro viaje juntos ha sido de aprendizaje, crecimiento y éxito compartidos, y me siento honrado de trabajar junto a personas tan talentosas”, enfatiza el ejecutivo.

Tras 15 años en la multinacional, Stephan ha ocupado cargos ejecutivos en Europa, Asia, Medio Oriente, América Latina y, más recientemente, en América del Norte. Fue Vicepresidente de Comercio Digital, Vicepresidente Global Digital, CEO Keyrus Latam y Digital Américas y responsable de la expansión de la empresa en el escenario nacional e internacional.

“En este puesto, estoy emocionado de liderar al equipo para impulsar el éxito de nuestros clientes en las Américas, construyendo sobre la base que hemos establecido juntos. Espero continuar nuestro trabajo y alcanzar nuevos objetivos juntos a medida que avanzamos hacia el futuro”, concluye Stephan Samouilhan.

También le puede interesar: GroupM Nexus llega a Latinoamérica para apostarle la era de performance en medios