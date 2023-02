Ángela María Zuluaga, nueva VP y líder de comunicaciones integradas en The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company anunció hoy que la colombiana Ángela María Zuluaga se convertirá en vicepresidenta y líder del área de comunicaciones integradas recientemente creada por la Compañía.

La reestructuración del equipo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad (PACS) tiene como objetivo crear un enfoque más moderno y un equipo de comunicaciones de alto rendimiento para la empresa en todo el mundo.

El nombramiento de Zuluaga es, también, prueba del compromiso de Coca-Cola con la equidad de género y el liderazgo femenino.

En esta posición, la ejecutiva será responsable de las comunicaciones corporativas, internas, las relaciones públicas globales de la marca, las comunicaciones de sostenibilidad y otras áreas de la Compañía, que opera en más de 200 países y territorios.

Zuluaga, quien ha estado con Coca-Cola durante 10 años y es la mujer colombiana con la posición corporativa más alta en la compañía, estudió negocios internacionales con un enfoque en finanzas y cuenta con experiencia en las industrias farmacéutica y periodística.

En 2022, Zuluaga fue reconocida por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia.

En la última década dedicada a la empresa, Zuluaga ha construido una trayectoria de alto desempeño en diferentes funciones de la empresa, incluyendo la parte operativa y de negocios. En su puesto actual, ha creado un equipo altamente comprometido e impulsado una agenda de transformación e innovación, particularmente en ESG.

Zuluaga cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes sectores. Entre su amplia experiencia profesional ha pasado por compañías como los laboratorios Baxter y Newlink Group trabajando en las áreas de marketing y comunicaciones estratégicas, hasta llegar a Coca-Cola Company creando espacios de inclusión de género, propiciando que Coca-Cola se involucre en el desarrollo y empoderamiento femenino. Fue reconocida como Women to Watch en 2018.

En 2018, cuando recibió e premio de Women To Watch, Zuluaga afirmó sobre las mujeres en liderazgo que "también debemos saber decir no, porque creemos que si decimos no vamos a ser débiles, más bien somos valientes”. Su liderazgo, sin duda, refleja esta postura que busca reivindicar a las mujeres en posiciones de poder.

--

Acerca de The Coca-Cola Company

La Compañía Coca-Cola (NYSE: KO) es una compañía total de bebidas, cuyos productos se venden en más de 200 países y territorios. El propósito de nuestra compañía es refrescar al mundo y hacer la diferencia. Vendemos múltiples marcas valoradas en miles de millones de dólares en varias categorías de bebidas alrededor del mundo. Nuestro portafolio de marcas de bebidas gaseosas incluye a Coca-Cola, Sprite y Fanta.

Algunas de sus marcas de bebidas hidratantes, deportivas, café y té son Dasani, SmartWater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest y Ayataka. Nuestras marcas de bebidas nutritivas, jugos, lácteos y hechas a base de vegetales incluyen a Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife y AdeS. Continuamente transformamos nuestro portafolio mediante acciones que van desde la disminución de la cantidad de azúcar que contienen nuestras bebidas, hasta la introducción de novedosos productos al mercado.

También procuramos impactar positivamente la vida de las personas, las comunidades y al planeta por medio del reabastecimiento de agua, el reciclaje de envases, prácticas de abastecimiento sostenible y reducciones en las emisiones de carbono a través de nuestra cadena de valor.

Junto con nuestros socios embotelladores, le damos empleo a más de 700,000 personas, brindándoles oportunidades económicas a comunidades locales en todo el mundo. Si desea conocer más, visite www.coca-colacompany.com, y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.