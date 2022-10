McCann Worldgroup nombra como presidentes del Creative Leadership Council a Diana Triana y Tim González

En el proceso de analizar los contenidos y encontrar formas de aumentar su desempeño creativo, el Consejo de Liderazgo Creativo (Creative Leadership Council) de McCann Worldgroup, suma como presidentes a Diana Triana, DGC de McCann Colombia, y a Luis “Tim” González, Creative Vice President en México d Commonwealth//McCann y MRM.

Diana cuenta con casi dos décadas en la industria, en el año 2016 fue elegida See It Be It, la iniciativa de Cannes Lions que tiene como objetivo lograr una representación equitativa de género, así mismo fue Women to Watch Colombia. Recientemente, Triana ha contribuido a que Colombia se destaque en Effie, The One Show y en el ranking de Crema; también ganó el primer León de Glass que obtuvo Colombia en 2017.

Por otra lado, Luis “Tim” cuenta con 20 años de experiencia colaborando con grandes marcas globales, regionales y locales; entre sus reconocimientos se encuentran un León para L'Oréal, un Grand Effie para General Motors en 2020 y premios recientes en Clio y Cannes Lions.

Ambos ya iniciaron su trabajo y la primera sesión del Creative Leadership Council (CLC) tuvo entre sus participantes a Alex López, Global President & Chief Creative Officer de McCann Worldgroup, y Adrian Botan, Chief Creative Officer MW Europa.

“Nuestro CLC ha sido un motor para impulsar la creatividad en la región, llevando nuestro producto y talento a los principales escenarios y festivales del mundo. En este camino hemos decidido evolucionar y es por eso que a partir de ahora tendremos una nueva y audaz fórmula. Estoy seguro de que la combinación del talento de ambos, así como experiencia y visión fortalecerán las ideas y la excelencia creativa de la región, brindando un punto de vista contemporáneo que nos distingue y diferencia”, mencionó Luis Machorro, Managing Director de McCann Worldgroup para Hispanoamérica.

Al respecto, Diana Triana comentó “Trabajar en equipo es la mejor forma de trabajar. Por eso me hace tanto sentido que nos movamos hacia una co-dirección. Además, es justo el espíritu que buscamos inyectarle al equipo de la región”. Mientras Tim explicó que “Parte de nuestro objetivo será consolidar un espacio colaborativo fértil para que las ideas y el talento del equipo se potencie y se concrete.”