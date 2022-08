Nuevos nombramientos en MullenLowe SSP3 Colombia y México

Luego de 30 años de experienca en el área creativa de diferentes agencias, Martha Soler se posiciona como la nueva Chief Strategy Officer de MullenLowe SSP3 para Colombia y México.

Antes de asumir el rol, Martha venía desempeñándose como responsable del área de Planning de MullenLowe SSP3 México; ahora, sus labores destacarán la capacidad de interpretar correctamente la data y conectarla con las emociones de las personas. Según Francisco Samper, CEO regional, la CSO pondrá al servicio de los clientes toda su experiencia para volver accionables los insights, motivaciones y deseos de los consumidores.

A la operación regional se suman Juan Camilo Romero, sennior plannig director y Carolina Cortázar, planner; ambos ya hacían parte del equipo en Colombia y con la llegada de Martha Soler, reforzarán el equipo de México a partir de septiembre. Además, Manuela Roa, adquirirá nuevas responsabilidades en Colombia como senior planner director.

"Agradezco este voto de confianza que está teniendo la agencia en mi, no sería posible y no significaría un nivel de crecimiento si no fuera por todas las personas que me han enseñado y acompañado a lo largo de mi vida publicitaria", señaló Manuela.