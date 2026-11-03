De gamer a CEO: cómo el PC se convirtió en la fábrica de emprendimiento de la Generación Z

Hace algunas décadas, el computador tenía funciones muy claras: era una máquina de escribir avanzada para el trabajo de oficina o una herramienta para consumir información, entretenimiento y jugar en los ratos libres. El flujo era unidireccional; el equipo nos entregaba contenido y nosotros lo recibíamos. Sin embargo, si hoy observamos la relación que tiene la Generación Z con la tecnología, la historia es distinta. Para ellos, el PC ha dejado de ser un simple terminal de consumo para convertirse en el epicentro de la creación de valor.

Si entramos a la habitación de un joven en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, no encontraremos un simple rincón de entretenimiento, sino el punto de inicio para la innovación. La misma máquina de alto rendimiento que utilizan para jugar en línea por las noches es la que, durante el día, se transforma en un estudio de producción para editar videos de TikTok, en una estación de diseño para crear mercancía para su comunidad, o en el centro de mando desde el cual gestionan un comercio electrónico.

Esta transición no es casualidad; surge de la combinación de tecnologías que están transformando la manera de crear. Hoy, los equipos integran capacidades que antes estaban reservadas para los grandes estudios. Y los números detrás de este fenómeno, conocido como la Economía de Creadores o Creator Economy, son asombrosos. Según proyecciones recientes de Fortune Business Insights, este mercado global alcanzará un valor superior a los 2,1 billones de dólares para 2034.

Ya no estamos hablando de un "hobby" esporádico. Estamos ante un ecosistema de negocios digital estructurado. De hecho, los datos revelan que más del 68 % de los creadores profesionales dependen hoy de múltiples canales de monetización para estabilizar sus ingresos, desde suscripciones hasta e-commerce en vivo. Para lograr esta diversificación, necesitan un hardware que no los limite, que sea tan versátil y multitarea como ellos mismos.

En Colombia, un país reconocido históricamente por su empuje y capacidad de emprendimiento, esta democratización tecnológica tiene un impacto social profundo. Abre una puerta inmensa a la inclusión, especialmente para las mujeres jóvenes, quienes están tomando un rol protagónico en el sector. Ya sea programando su primera aplicación, liderando un podcast o construyendo una comunidad de streaming, el PC actúa como un gran igualador de oportunidades.

Las barreras tradicionales para iniciar un negocio se desvanecen cuando el talento tiene acceso a la herramienta adecuada. Además, el mercado recompensa esta autenticidad: las marcas buscan cada vez más a estos micro-creadores porque logran tasas de interacción casi un 37 % más altas que las celebridades tradicionales.

A esto debemos sumarle el factor multiplicador de la inteligencia artificial. El reporte señala que más del 54 % de los creadores ya adoptan herramientas de IA para reducir sus tiempos de producción. Es aquí donde la nueva categoría de AI PC, impulsada por procesadores como los Intel Core Ultra, entra a cambiar las reglas del juego.

A diferencia de los equipos tradicionales que obligan a delegar los procesos pesados a la nube, la AI PC integra tres motores que trabajan en sintonía: la Unidad Central de Procesamiento (CPU), la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) y una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) diseñada específicamente para la eficiencia de la IA. ¿Qué significa esto en la práctica para un creador de contenido? Significa que el procesamiento se hace localmente, directamente en su dispositivo.

El formato líder de la actualidad es el video corto, que concentra casi el 52% del engagement mundial y exige agilidad. Al procesar herramientas como la eliminación de fondos en video, la optimización de audio o la generación de efectos visuales sin salir del equipo, se optimiza la velocidad de respuesta y se maximiza la duración de la batería. Pero, más importante aún, ofrece un nivel de ciberseguridad y privacidad superior: las ideas, guiones y creaciones del usuario nunca tienen que viajar a servidores de terceros.

Al final del día, la verdadera revolución no está solo en los componentes de un equipo, sino en los obstáculos que logran eliminar. Al poner el poder de la creación inteligente y segura en manos de la Generación Z, estamos presenciando el nacimiento de una nueva ola de emprendedores. Una generación que, frente a la pantalla de su PC, no solo está jugando o consumiendo, sino que está diseñando el futuro de la economía digital en América Latina.