Sector privado y público se unen para entregar 20 casas y mejorar 10 más a familias en déficit habitacional

En medio de un hilo de lluvia que opacaba a Circasia, Quindío, doña Gloria nunca dejó de sonreír, pues su sueño de tener una casa propia por fin se estaba cumpliendo. Luego de meses de trabajo en equipo junto a voluntarios y soñadores, Homecenter, entregó 20 casas a 20 familias que vivían en déficit habitacional.

La compañía colombo chilena llegó nuevamente con su programa “mi habitat”, con el que brindan un espacio digno de vivienda a familias que no lo tenían. Para ello, esta vez la compañía se unió con la Fundación Catalina Muñoz, la Alcaldía de Circasia, la Fundación Imusa Samurái, la Fundación Argos, Autopistas del Café, Corona, Efigas y Davibank quienes, además de entregar 20 nuevas casas, mejoraron 10 hogares más en la Urbanización San Fernando, una zona priorizada por sus altos índices de déficit habitacional.

Doña Gloria es solo una de las beneficiarias quien, con mucha felicidad y acompañada de su esposo, recibió, no solo su nueva casa, sino un espacio con todo lo necesario para cumplir el sueño de un nuevo hogar. Cuentan con dos habitaciones, sala comedor, cocina, baño y zona de ropas. Todo equipado con los electrodomésticos y muebles necesarios para una vivienda digna.

Circasia, ubicada a siete kilómetros de Armenia, enfrenta un déficit del 20,88% en vivienda cualitativa y del 5,44% en cuantitativa, cifras superiores a los promedios del departamento. Frente a esta realidad, la alianza público-privada destinó más de 400 horas de trabajo para entregar soluciones reales a las familias circasianas.

“Nos llena de emoción ver el impacto positivo y transformador que tienen las alianzas al entregar esperanza y un hogar digno con futuro lleno de historias por vivir”, afirmó Paola Hernández, gerente de Sostenibilidad de Homecenter. “La entrega de estas viviendas es un motivo de orgullo, resultado de la buena voluntad y del trabajo colaborativo”.

Desde 2019, el programa Mi Hábitat ha beneficiado a más de 17.000 personas en diferentes regiones del país. Su primera intervención se realizó en Madrid (Cundinamarca) con la transformación de barrios y espacios comunitarios.

En 2022 se entregaron 15 viviendas nuevas en Puerto Colombia (Atlántico); en 2023 se adecuaron 22 viviendas en Yumbo (Valle del Cauca); en 2024 se mejoraron casas y espacios comunitarios en Carolina del Príncipe (Antioquia); y recientemente, en Pasacaballos (Cartagena), se apoyó a familias con viviendas y zonas comunes renovadas.

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña, también destacó que “en esta administración hay fechas que quedan marcadas para siempre, y esta es una de ellas. Un día que recordaremos con orgullo, porque logramos transformar la vida de 30 familias, gracias al trabajo conjunto con nuestros aliados: 20 con viviendas nuevas y 10 a través de mejoramientos. Seguimos construyendo bienestar y dignidad para nuestra gente.”

La intervención en Circasia demuestra el poder de unir recursos, conocimiento y voluntades. Homecenter, junto a organizaciones privadas y la administración municipal, reafirmaron su compromiso de aportar a que más familias colombianas accedan a una vivienda digna, un entorno seguro y oportunidades para crecer e invitaron a empresas interesadas a conocer el programa y vincularse a través del correo electrónico donacioneshomecenter@homecenter.co.

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