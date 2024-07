¿Quién es la gente del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones?

En la mayoría de los medios de comunicación, la sección Gente alude a las personas que asisten a todo tipo de eventos sociales. Con el tiempo, evolucionó y comenzó a incluir hechos destacados que les suceden a personas notables de algún sector o país.

Este concepto es tan poderoso que revistas enteras han sido creadas bajo esta premisa en Colombia y el mundo.

En los últimos años, sin embargo, en los periódicos, las revistas y, sobre todo, en los espacios digitales el sentido de esa gente se ha difuminado.

Desde P&M, nos hemos hecho las siguientes preguntas por meses: ¿Quién es esa gente? ¿Qué la identifica? ¿Cómo puede o debe un periodista definirla?

En nuestra página web, tenemos una sección con ese nombre, en la que usualmente publicamos las movidas de los altos directivos del sector. Sin embargo, con el pasar del tiempo, vemos que es necesario aclarar quién aparece en Gente y por qué, ya que queremos comenzar a responder las preguntas que planteamos arriba.

No cabe duda de que cada persona tiene fortalezas y enseñanzas para el sector de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones, ecosistema del que se ocupa P&M. Por eso, cada día nos damos a la tarea de buscar talentos jóvenes de la industria. Nos gusta y nos da esperanza ver que en las agencias y las compañías del país hay miles de personas menores de 30 años que aman sus profesiones y que aportan nuevas formas de trabajo.

Es más, en P&M, creemos que las nuevas generaciones de publicistas, marketeros y comunicadores han traído a sus lugares de trabajo mejores prácticas, nuevas propuestas, modelos de gestión e, incluso, nuevas formas de abordar los procesos.

Para nosotros, la rueda se inventa cada día. Para ser justos, con la admiración que sentimos por las nuevas personas del sector, queremos decir lo siguiente: en Gente, P&M seguirá registrando las cabezas de los equipos que inspiran, enseñan y guían; y las movidas de esas cabezas en la industria.

¿Por qué? Porque creemos que no todo puede ser noticia, ya que no todo es información de valor, que es el tipo de información que queremos dar. Con esto, no queremos decir que unos sean mejores que otros; queremos decir que creemos que hay que trazar una línea entre las comunicaciones internas y externas, y que este sector no puede ser un séquito de aplausos. Si eso distingue al sector, queremos plantear la siguiente reflexión: por años, algunos han criticado la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones de light o superficiales. La realidad es que NO lo son. Son profesiones complejas, creativas y que demandan un alto nivel de compromiso, pensamiento y discernimiento. ¿Por qué, entonces, queremos o debemos centrarnos en la fiesta, el amigo o los panas, y no en la profundidad del sector?

Sabemos que esta decisión puede ser recibida de muchas maneras y lo aceptamos, porque también sabemos que, en algún momento, los liderazgos se renovarán y esperamos con ansías registrar esas nuevas miradas.

Como siempre, P&M es un medio de comunicación que busca informar los hechos relevantes del sector y que, además, creará otros espacios para mostrar las ideas, propuestas y análisis de todos.

