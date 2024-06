¿Cómo cambiará la inteligencia artificial el mercado laboral? 

De acuerdo con el informe "El futuro de las ventas tendencias sobre AI, Big Data y Automatización" de la plataforma HubSpot, el mercado actual de la Inteligencia Artificial tiene un valor de 100 mil millones de dólares, y se espera que se multiplique por veinte para 2030, alcanzando casi 2 billones de dólares. Con esto, la IA promete simplificar la vida y mejorar la productividad, atención médica, y acceso a la educación.

La productividad laboral podría aumentar entre 0,2% y 3,3% anuales en los próximos seis años. Sin embargo, los avances actuales generan dudas sobre los futuros impactos en las compañías y el tejido productivo. Por ejemplo, el estudio Global Workforce of the Future 2023, realizado por el Grupo Adecco a más de 30.000 trabajadores en más de 23 países, señala que el 19% de los ejecutivos, no sabe cómo la IA impactará en sus trabajos, y si influirá en la pérdida de oportunidades laborales.

Adecco Colombia explicó tres cambios con el uso de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral:

Nuevas carreras basadas en IA: Según el Foro Económico Mundial, se estima que la IA sustituirá alrededor de 85 millones de puestos de trabajo para 2025. No obstante, este sistema creará más empleos de los que reemplazará ya que las empresas necesitarán trabajadores con habilidades orientadas a la gestión de estas tecnologías, optimización de motores de búsqueda y manejo de grandes volúmenes de información (Big Data).

Impacto en la sociedad: La Inteligencia Artificial está generando implicaciones económicas, legales, políticas y regulatorias de gran alcance. Por lo que estas tecnologías ayudarán a resolver problemas complejos y facilitarán la vida diaria. Sin embargo, la regulación de los derechos de autor sobre productos creados por IA, es una de las discusiones actuales, y en el futuro se deberá llegar a acuerdos.

Transición laboral y adquisición de destrezas: Globalsign, autoridad de certificación en ciberseguridad afirma que las organizaciones están adoptando la IA para compensar la escasez de mano de obra cualificada, por lo que las industrias cubrirán las vacantes faltantes en estos sistemas, en un 25%, en áreas como tareas de apoyo, análisis y atención al cliente. Ante este escenario, se aconseja adoptar un enfoque de aprendizaje y formación permanente, que incluye realizar cursos, asistir a talleres y mantenerse actualizado con las tendencias de la industria.

Aunque se prevé que la IA reemplazará o apoyará a ciertos empleos, también creará nuevas oportunidades. Por lo tanto, es crucial aceptar que la tecnología está convirtiéndose en parte de nuestra vida cotidiana; así mismo es importante desarrollar habilidades duras y blandas que se especializan en acciones puntuales para aumentar su valor y diferenciarse dentro del mercado laboral.

También le puede interesar: Starbucks Colombia lanza la iniciativa "Ads for Good" enfocada en fomentar la inclusión y diversidad