En 2023, el 69,4% de los ingresos publicitarios se clasificaron como digitales

Aunque pueda parecer repetitivo seguir hablando de los efectos de la pandemia de Covid-19 casi cuatro años después de su inicio, lo cierto es que las repercusiones sobre la economía mundial siguen actuando sobre el sistema. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a las decisiones fiscales y monetarias tomadas por los gobiernos de todo el mundo para proteger a los consumidores y las empresas de los trastornos provocados por la pandemia. En términos generales, hay dos lentes principales (e interconectadas) que utilizamos para interpretar los motores económicos del crecimiento publicitario. Se trata del crecimiento y la inversión de las empresas y del gasto de los consumidores.

A medida que las audiencias y los anunciantes se orientan más globalmente, los mayores beneficiarios han sido las grandes plataformas, predominantemente digitales. En el 2023, el 69.4 % de los ingresos publicitarios se clasificaron como digitales, y se espera que esa cifra alcance el 75.5 % en el 2028, según un estudio hecho por GroupM LATAM. Estos porcentajes excluyen las extensiones digitales de canales tradicionales como el streaming de audio, CTV y DOOH.

Los cinco principales vendedores mundiales de publicidad Google, Meta, Bytedance, Alibaba y Amazon han utilizado la inteligencia artificial, la direccionabilidad y un enfoque en plataformas de autoservicio para aumentar los ingresos publicitarios un 25,4% sobre una base anual compuesta de 2016 a 2022, mucho más rápido que el ritmo del 9,3% del mercado total. Durante la mayor parte de ese período, los propietarios de medios tradicionales, los anunciantes de grandes marcas y las agencias fueron más lentos en la transición. Ahora, sin embargo, parece que hemos llegado a un importante punto de inflexión al darnos cuenta de que la televisión lineal está en franco declive, el crecimiento de la publicidad está dominado por un puñado de grandes medios y empresas comerciales, la economía de esta industria se basa en este nuevo orden mundial, en el que los grandes anunciantes y las agencias constituyen una minoría de los ingresos de algunos de sus mayores socios.

Dado que las empresas son, en última instancia, las compradoras de publicidad, tiene sentido seguir el ritmo al que se incorporan nuevas empresas a la economía y la facilidad con la que pueden acceder a fondos para invertir en crecimiento. por eso en nuestro estudio vemos tendencias divergentes, que apoyan nuestra previsión de un crecimiento moderado de los ingresos publicitarios, más que negativo o robusto

Explica Rubén Gómez Regional B&I Leader de GroupM LATAM.

El crecimiento de los medios digitales y con ello se hace referencia a los medios digitales "puros", excluyendo las extensiones digitales de los medios tradicionales como CTV y digital out-of-home (DOOH), pero incluyendo YouTube y TikTok se aceleraron a lo largo de 2023. Las ganancias en los próximos cinco años se mantendrán estables, con un crecimiento anual compuesto del 7,4% hasta 2028. Dentro de este gran cubo de ingresos por publicidad digital (se prevé que la cifra alcance los 662.200 millones de dólares en 2024).

Aunque el mayor segmento de ingresos digitales se designa como "no búsqueda, no venta al por menor" o más bien ingloriosamente como "otros". Este segmento representa más de un tercio de los ingresos publicitarios totales y está dominado por gigantes de las redes sociales como Meta y plataformas de vídeo mayoritariamente no profesionales como TikTok y YouTube.

Así como se espera una afluencia de empresas creadas entorno a la explosión de la IA generativa, no se prevé un aumento resultante en el crecimiento de la publicidad hasta después de que los tipos de interés retrocedan desde los máximos actuales.

De cara al futuro es probable que veamos un "superfloración" de startups respaldadas por IA en los próximos dos a cinco años, y muchas empresas orientadas al consumidor utilizarán la publicidad para captar usuarios y aumentar sus ingresos

Concluye César Recalde CEO de GroupM LATAM.

