Snapmuse.io llega a Colombia: la plataforma para creadores y fans

El intercambio de contenidos a través de las redes sociales es una realidad cotidiana en todo el mundo, y Colombia no es la excepción; ya que es un país diverso y dinámico en cuanto a creación de contenidos digitales. No obstante, a medida que aumenta el número de seguidores de un influencer o creador, crece la brecha de comunicación con su audiencia, pues es más difícil generar una verdadera comunidad con los mismos valores

Esta necesidad fue detectada por Snapmuse.io, la plataforma que tiene como objetivo cerrar la brecha entre creadores y fans. ¿Y cómo aborda este problema? a través de comunidades exclusivas respaldadas por recompensas que se basan en el nivel de interacción y acceso exclusivo de los fans, que permite a los influencers acceder a una nueva fuente sostenible de financiamiento y lealtad.

Con las ventajas de blockchain, Snapmuse.io se convierte en una plataforma que ofrece un modelo en el que los influencers pueden obtener de sus audiencias los fondos y el engagement que necesitan para crecer. Los fans adquieren CreatorPasses, que les dan acceso a canales exclusivos durante tres meses, con recompensas y beneficios.

"Conocemos muy bien las redes sociales. Nuestra primera empresa fue una compañía de música libre de derechos para creadores en estos medios, y allí nuestras pistas dieron vida e identidad a millones de contenidos, principalmente en YouTube. Después de trabajar con influencers durante años, aprendimos las dificultades a las que se enfrentan cuando intentan acceder a financiamiento para hacer crecer sus canales y conectar con sus comunidades de una forma más personal. Así que decidimos crear Snapmuse.io para ayudarlos a superar estos retos. Ahora mismo, todos en Colombia pueden conocer más sobre esto gracias a Mariana Ávila, la primera creadora de contenido en la región que ya está utilizando Snapmuse.io para construir una comunidad principal que proviene de sus 28 millones de seguidores, empleando el variado modelo ganar-ganar que ofrece nuestra plataforma"; explicó Moris Alhale, CEO de Snapmuse.io.

Próximamente, los fans obtendrán los CreatorPasses que les darán acceso a la comunidad exclusiva de la cantante Mariana Ávila, donde serán recompensados por apoyarla y podrán chatear con ella.

“Mis fans han sido una parte esencial de mi viaje desde el primer día. Lo que me encanta de Snapmuse.io es que me permite hacer que mis fans formen parte de ese viaje, y que caminen a mi lado durante los pasos más cruciales de mi carrera. Esto no era posible antes. En el fondo, Snapmuse.io trata de empoderar a los creadores y me da las herramientas para premiar a mis fans más comprometidos. Así que el estreno es solo el principio. Nos esperan más sorpresas”. añadió Mariana.

Snapmuse.io está diseñada para conectar mejor a las audiencias de la web 2.0 utilizando la nueva tecnología de la web 3.0, Snapmuse.io combina, entre otras herramientas, la infraestructura NFT y blockchain con una experiencia de usuario fluida que facilita la compra de coleccionables digitales.

"Lo que queremos es ofrecer a los influencers una nueva y robusta plataforma de monetización, que al mismo tiempo incentive y recompense el compromiso de los fans para fomentar comunidades leales y muy activas. Los creadores de contenido que se sumen a este proyecto que estamos lanzando en México, eventualmente tendrán la oportunidad de financiar sus canales y proyectos mientras interactúan con sus seguidores más leales de manera única. Nuestro principal objetivo es empoderar a los creadores y revolucionar la experiencia en redes sociales para millones de personas",concluyó Moris Alhale, CEO de Snapmuse.io.

