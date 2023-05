El ciclista Nairo Quintana anuncia nuevo contrato con Colgas

El corredor boyacense anunció a través de sus redes sociales que, aunque todavía no tiene equipo oficial, firmó un nuevo contrato con Colgas para ser parte del Gran Fondo, un evento esperado por amateurs y ciclistas profesionales.

A través de un Instagram Live el ciclista hizo público el anunció y dio a conocer los detalles de lo que espera será el Gran Fondo, llevado a cabo en el departamento del Santander.

Desde 2022 Quintana salió del Team Arkea-Samso, por lo que todavía se espera un anuncio sobre su próximo equipo. Sin embargo, el deportista firmó con Colgas en un momento perfecto, ya que le permite seguir pedaleando.

En entrevista con RCN Quintana afirmó que, “A lo largo de mi carrera he ganado muchos premios, he sufrido muchísimo y siempre he dicho que el premio mayor que he conseguido es el apoyo de mi gente", hecho que ratifica su popularidad en redes sociales.

Quintana, ganador de 22 títulos profesionales de ciclismo, acompañará la difusión de Colgas, compañía colombiana con más de 50 años en el mercado, líder en la transición energética nacional y presente en más de 950 municipios del país. El ciclista hará parte de las diferentes comunicaciones de la marca, dando a conocer el uso y manejo del gas propano a través de las marcas Colgas, Norgas, Gasan y Gases de Antioquia.