Camila Segura, CMO de Samsung Colombia, responde con la financiación a 0% de interés, un concurso por una Casa Smart y la confianza que la marca construye durante el año, en una temporada en la que dos de cada tres compradores llegan con la decisión tomada.

Con el Black Friday convertido en una temporada que en Colombia se extiende por varias semanas, Samsung Colombia llega a esta fecha con un estudio regional sobre cómo deciden los compradores y con una oferta dirigida a un consumidor que compara antes de comprar. Para la compañía, la temporada ocupa el segundo lugar en importancia para el mercado de televisores, después del Mundial de fútbol, y concentra buena parte de las compras de alto valor del año.

P&M habló con Camila Segura, CMO de Samsung Colombia, sobre los hallazgos de ese estudio, los indicadores que la marca sigue en estas semanas y lo que la compañía busca ofrecerle al consumidor además del descuento, desde la financiación hasta la construcción de marca. Segura definió la fecha en términos comerciales: "Un pico es un pico. Es un pico de ventas".

Samsung realizó el estudio en Colombia, México, Brasil y Argentina para entender cómo se comporta el consumidor al momento de renovar los productos del hogar en esta temporada. "Desde Latinoamérica se hizo un estudio para entender la importancia que tiene esta temporada para todas las marcas. Para nosotros, como Samsung, es una fecha importante, teniendo en cuenta el tipo de productos que vendemos y el ticket de esos productos", explicó Segura.

El estudio identificó tres perfiles de comprador en la región:

El Tech Upgrader, que busca un salto real en desempeño tecnológico.

El Value Maximizer, que valora los beneficios a largo plazo y la durabilidad.

El Planned Deal Seeker, que sigue de cerca los precios en busca de una oportunidad verdadera.

Detrás de los tres perfiles aparece un consumidor que Segura describió con una imagen escolar: "El consumidor llega con la tarea hecha, por decirlo de alguna manera. Es un consumidor mucho más estratégico, que hace monitoreo de precios desde semanas anteriores, revisa si el precio ha cambiado y compara fichas técnicas. Realmente empiezan a hacer como si fuera un estudio de mercado para llegar con la decisión tomada. No llegan a ver qué hay, sino que llegan con una investigación, con monitoreo de precios, con reseñas y con videos, y en esta temporada simplemente pasan a la acción".

Las cifras del estudio respaldan su lectura. Cerca de dos de cada tres compradores comienzan a investigar y monitorear precios con semanas de anticipación, y prácticamente la mitad considera el Black Friday como el mejor momento del año para las compras de alto valor.

"Dos de cada tres compradores ya vienen con la decisión tomada a partir de lo que han monitoreado. Esperan este periodo, pero ya vienen con una decisión estratégica y son menos impulsivos", señaló Segura. Y agregó: "Casi la mitad de los consumidores esperan esta temporada para hacer inversiones de tickets grandes, como el televisor principal o los electrodomésticos más grandes, porque creen que es el mejor momento para las compras de alto valor. Si bien aplica para todas las categorías, la temporada cobra mayor fuerza para empresas como nosotros, que tenemos productos que pueden salirse un poco del presupuesto y requieren un desembolso mayor".

Para la ejecutiva, esos dos hallazgos marcan la planeación de la compañía. "Son los dos datos principales que nos arrojaba el estudio desde Latinoamérica: cómo los consumidores cambian para hacerse mucho más estratégicos y menos impulsivos, y cómo esta temporada se vuelve el espacio perfecto para hacer las compras de alto valor".

Con un comprador que ya comparó precios y marcas, la financiación define el cierre de la venta. El estudio encontró que las facilidades de pago, como las cuotas sin intereses, determinan las compras de mayor valor.

"Finalmente termina siendo una mezcla de muchas cosas. Está la marca, pero la marca es la construcción de lo que llevas haciendo durante el año, no solamente lo que haces dentro de la temporada; son todas las razones que le has dado al consumidor para creer en la marca y entender los productos. Lo que sí vemos es que la financiación, las facilidades de pago, terminan siendo esos pequeños decisores que cierran la compra. Por un lado están los descuentos, en los que todas las marcas estamos; por otro, el 0% de interés o las alianzas con otras entidades financieras, que terminan siendo los decisores finales para cerrar las compras", afirmó Segura.

A los descuentos y la financiación, Samsung Colombia sumó un incentivo para la categoría de televisores. "En televisores tenemos un gancho adicional. Los consumidores tienen muy buenos descuentos y además tienen la oportunidad de recibir valores agregados diferentes: por la compra de productos de más de 2.500.000 pesos entran a participar por un hogar inteligente. Ese tipo de valores agregados diferenciales son los que terminan cerrando la compra. ¿Qué le estás dando al consumidor adicional al descuento? Porque esto cada vez evoluciona más y el descuento se volvió la base. Sobre esa base, ¿qué más estás dando y qué has construido a lo largo del año? Ahí entra a jugar la confianza en la marca, pero esa no es una construcción de esta temporada, sino una que llevas haciendo el año entero", dijo la CMO.

Samsung Colombia organizó su oferta de temporada en cuatro frentes, disponibles en Alkosto, Éxito, Olímpica, Falabella, Homecenter, Jumbo, Samsung.com y la Shop App de Samsung:

Black Friday TV (16 de noviembre al 7 de diciembre). Descuentos de hasta 50% en televisores, incluidos los modelos Mini LED y Micro RGB, además de instalación y base gratis por la compra de televisores de 75 pulgadas o más en referencias seleccionadas.

Descuentos de hasta 50% en televisores, incluidos los modelos Mini LED y Micro RGB, además de instalación y base gratis por la compra de televisores de 75 pulgadas o más en referencias seleccionadas. Financiación (9 de noviembre al 15 de diciembre). Pago a 0% de interés en televisores, monitores y sonido en Samsung.com, y descuentos adicionales al pagar con la tarjeta de cada tienda.

Pago a 0% de interés en televisores, monitores y sonido en Samsung.com, y descuentos adicionales al pagar con la tarjeta de cada tienda. Casa Inteligente (9 de noviembre al 15 de diciembre). Las compras desde $2.500.000 (IVA incluido) participan en la dinámica "Compra, juega y gana" por una Casa Smart, equipada con electrodomésticos y dispositivos de Samsung, o por uno de los 10 grandes premios.

Las compras desde $2.500.000 (IVA incluido) participan en la dinámica "Compra, juega y gana" por una Casa Smart, equipada con electrodomésticos y dispositivos de Samsung, o por uno de los 10 grandes premios. Black Friday Electrodomésticos (16 al 29 de noviembre). Descuentos de hasta 40% en neveras y lavadoras en todos los canales, entre ellas las neveras French Door y Side by Side, la lavasecadora Drum Combo y la lavadora de carga superior.

La confianza se construye antes de noviembre

Para Segura, el principal aprendizaje del año apunta al trabajo de marca de los meses anteriores a la temporada. "El gran aprendizaje para nosotros es que este es el resultado de la construcción que hemos hecho como marca durante todo el año. Hemos construido confianza para que, en el momento en el que se generan estos picos de venta o estas temporadas tan comerciales, el consumidor ya confíe en la marca y tome una decisión que no se base solamente en un descuento. Estamos hablando de productos que acompañan a nuestros consumidores durante más de seis o siete años. Son inversiones que tienen que estar pensadas, y hoy son mucho más estratégicas y mucho más pensadas. Por eso la pregunta es cómo logramos construir esa confianza y cómo logramos comunicar el diferencial que tenemos en tecnología".

En televisión, una categoría con muchos competidores y un consumidor que conoce los precios, la compañía comunica la tecnología a partir de las necesidades de cada usuario. Samsung señala al Mini LED, que reemplaza la retroiluminación LED convencional, como el principal motor de ventas del periodo promocional. "Estamos en un mercado, sobre todo en televisión, súper competido. La idea es hablarles a los consumidores desde las necesidades que tienen. Si queremos que alguien se lleve un Mini LED, les hablamos a las personas que buscan ver más deportes o tener el televisor en la sala o en espacios con mucha iluminación. Hay un producto para cada necesidad. Tenemos Micro RGB para quienes buscan mayor fidelidad en los colores; The Frame para el usuario que busca diseño y quiere tener el televisor en la sala, pero que se camufle, y OLED para los amantes del cine, sobre todo para quienes buscan los negros más negros. La diferenciación está en la manera en que comunicamos nuestros productos según el valor real que tienen para cada consumidor", explicó Segura.

La ejecutiva aclaró que el mismo criterio rige para el resto del portafolio. "Te lo puedo decir desde televisión, pero lo mismo aplica para línea blanca. El portafolio es tan amplio que, finalmente, se trata de cómo logramos a lo largo del año comunicar esos diferenciales de acuerdo con los usuarios y con lo que ellos necesitan".

La marca y la comunicación de temporada también cumplen funciones distintas a lo largo del recorrido de compra. "En la parte superior del funnel, en términos de percepción de marca, juega muchísimo más lo que venimos construyendo. Sin embargo, cuando hablamos de conversión, en temporadas tan orientadas al performance, es importante tener la comunicación prendida, porque necesitamos recordar el valor de lo que venimos construyendo en una temporada en la que nuestros usuarios reciben impactos de comunicación de otras marcas a cada segundo. Si bien la marca importa al momento de la consideración, para la conversión la comunicación es importante para no dejar de ser relevantes", afirmó Segura.

De ahí sale el segundo indicador que la compañía sigue en estas semanas, junto con las ventas. "Es una temporada comercial y el sell out es lo que nos mueve, pero también es una temporada en la que revisamos muchísimo el share of voice, porque al final se trata de qué estamos comunicando y qué estamos contando, y eso termina siendo parte de la venta. El share of voice es uno de los indicadores que más revisamos durante esta temporada para asegurar que tenemos una comunicación activa".

El calendario de 2026 también cambió el peso de los creadores de contenido en el plan. "Estamos en un año diferente porque tuvimos Mundial. La mayoría del esfuerzo de comunicación lo pusimos en el Mundial y ahí estuvo la estrategia fuerte de creadores de contenido. Para la categoría de televisión, esa fue la temporada más fuerte y esta es la segunda. Sí tenemos una estrategia de creadores: una delegación fue a nuestras oficinas regionales a conocer la estrategia y los productos, y también tenemos algunos para línea blanca. Pero no te diría que es una estrategia fuerte en creación de contenido, porque nos estamos enfocando en el punto de venta: en generar la comunicación y las experiencias que necesitamos desde la parte comercial y en estrategias como Casa Smart o la dinámica de televisión", contó Segura. El portafolio de la temporada fue presentado a periodistas y creadores de contenido de América Latina en el Black Friday Experience, que la marca realizó en São Paulo.

En canales, la compañía concentró la temporada en digital y en tácticas específicas con cada comercio. "Ha sido una temporada muy enfocada en digital y, obviamente, también en punto de venta, pero en punto de venta son estrategias súper tácticas que tenemos con cada uno de los canales", precisó. Aunque el televisor concentra la conversación, Segura subrayó que las demás categorías también dependen de estas semanas: "Te hablo mucho de televisión porque es la segunda temporada más importante después de un Mundial. Por supuesto, eso no quiere decir que deje de ser una temporada importante para celulares y línea blanca, porque la gente realmente espera el Black Friday para hacer inversiones de alto valor".

"Antes el Black Friday eran unos días específicos", recordó Segura sobre una temporada que hoy se extiende por semanas. Con un comprador que llega informado y un calendario más largo, la rebaja pasa a ser el punto de partida que todas las marcas ofrecen, y la competencia se traslada a la financiación, los incentivos y la confianza acumulada durante el año. Para categorías con ciclos de reemplazo largos, como televisores y electrodomésticos, el Black Friday funciona más como la cosecha del trabajo de marca que como el momento en que se conquista al consumidor.