Panasonic lleva la conversación de sus refrigeradores premium al terreno del bienestar en casa

La compañía lanzó en Colombia la línea PRIME+ Edition, que se vende en Alkosto, con una comunicación construida a partir de escenas cotidianas de la cocina más que de fichas técnicas.

Panasonic presentó en el mercado colombiano PRIME+ Edition, su nueva línea de refrigeradores compuesta por el modelo insignia FM91 y los modelos BB65 y BB41. Los tres equipos comparten acabados en vidrio tipo espejo negro y superficies de líneas limpias, una apuesta estética que responde a la tendencia de elegir electrodomésticos también por su lugar en la decoración de la cocina.

El lanzamiento se apoya en un relato de uso diario: la marca describe, por ejemplo, a la familia que hace mercado una vez por semana y guarda carnes, pollo o pescado en PRIME FRESH, un compartimiento de congelación suave a -3 °C que, según la compañía, mantiene la proteína fresca hasta siete días sin congelarla por completo. Al llegar del trabajo, el alimento se puede cortar y cocinar sin esperar a que se descongele.

La función PRIME FREEZE sigue esa misma lógica ya que que congela hasta cinco veces más rápido, lo que sirve a quienes planifican sus comidas con semanas de anticipación, y que acorta los tiempos de marinado. Entre los usos que destaca está enfriar rápidamente sopas, café o fórmulas infantiles, un mensaje dirigido a hogares con niños pequeños.

Los refrigeradores incorporan además nanoe™ X, una tecnología propia de la marca para neutralizar olores de alimentos como pescados, quesos maduros o preparaciones condimentadas. De acuerdo con Panasonic, este sistema reduce en un 93% los residuos de pesticidas en frutas y verduras y ayuda a inhibir bacterias. En eficiencia energética, la línea integra las tecnologías Inverter e iA ECONAVI, que ajustan el funcionamiento del equipo según las condiciones de uso.

En Colombia se desperdician cerca de 9,7 millones de toneladas de alimentos cada año, una cifra que pesa en el bolsillo de los hogares y en la discusión sobre sostenibilidad. En ese contexto, la conservación se convierte en un argumento de compra: si las proteínas, frutas y verduras se mantienen frescas por más tiempo, el mercado rinde más y se tira menos comida. A eso se suma un interior pensado para el orden diario, con estantes transparentes y compartimientos flexibles que permiten ver de un vistazo qué hay disponible y planear mejor las comidas de la semana..

"Hoy los consumidores buscan productos que se adapten a la forma en que viven y no al contrario", señaló Itzel Fong, gerente de mercadeo de Panasonic Latin America.

Para Eda Aparicio, directora general de la compañía en la región, el propósito es desarrollar tecnologías que acompañen los hábitos cotidianos de las familias. Luis Linares, director de ventas para Colombia, ubicó la línea dentro de la demanda de soluciones que integren diseño y funcionalidad en una propuesta premium.

El lanzamiento muestra cómo las marcas de línea blanca están trasladando su comunicación hacia la rutina del hogar: en lugar de competir por litros de capacidad o eficiencia energética, Panasonic presenta el refrigerador como parte de la manera en que las familias compran, cocinan y se alimentan. La prueba de ese enfoque estará en el punto de venta, donde el comprador compara modelos uno al lado del otro y el relato de bienestar tiene que convertirse en razón de compra frente a la oferta de la categoría.