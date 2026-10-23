El Corral Gourmet abre una nueva sede en el Parque de la 93

El Corral Gourmet, marca del grupo Nutresa, abrió un nuevo restaurante en el Parque de la 93, en Bogotá, con capacidad para 150 personas y una proyección de venta de 2.300 hamburguesas mensuales, según informó la compañía.

Con esta apertura, la cadena suma 16 establecimientos en Bogotá, Medellín y Cali. El nuevo punto también hace parte de la estrategia de la marca para alcanzar un crecimiento del 16 % en ventas hacia 2027. La ubicación coincide con una etapa de renovación de su identidad visual y de su propuesta gastronómica, a 25 años de su nacimiento en el centro comercial Atlantis, en Bogotá.

La nueva sede incorpora distintas versiones de la línea Todoterreno, con opciones como Clásica, Maestra, Queso Azul, Crispy Chicken, Pulled Pork BBQ, Tex Mex y Birria, acompañada de consomé. La carta también incluye cortes de carne, guarniciones como pasta orzo, berenjenas apanadas con miel de maple y Mac & Cheese, además de coctelería de autor y bebidas frías a base de café.

Entre los lanzamientos está la hamburguesa SoHo, desarrollada en alianza con la revista del mismo nombre. La preparación incluye 200 gramos de carne wagyu, huevo, tocineta, doble queso americano y pepinillos. Según el comunicado, estará disponible hasta el 15 de noviembre de 2026, exclusivamente en el restaurante del Parque de la 93.

“Esta apertura en la 93 es la respuesta directa a escuchar con atención a nuestros consumidores. Buscan espacios que reten su paladar con innovación e ingredientes de máxima calidad, en un entorno donde puedan sentirse libres y bien atendidos”, afirmó Pilar Rodríguez, gerente de Mercadeo del grupo de Restaurantes de Nutresa.

Por su parte, Ronald Mayorga, director de la revista SoHo, explicó que la colaboración busca conectar la identidad editorial de la publicación con una propuesta gastronómica de edición especial. “SoHo nació para provocar y eso es lo que nos une con El Corral Gourmet”, señaló.

La apertura se produce en un contexto de crecimiento de la categoría de hamburguesas en Colombia. Según cifras de Sales Track, servicio de GIG Latam citado en el comunicado, esta representa el 34 % del mercado de comida rápida del país.

El segmento facturó cerca de US$448 millones en 2025, equivalentes a aproximadamente COP 1,5 billones antes de impuestos. Para 2026, la proyección asciende a US$496 millones, unos COP 1,66 billones, con un crecimiento estimado del 11 % en ventas.

De acuerdo con los datos citados por la compañía, el comportamiento de la categoría responde al aumento del número de clientes y a una mayor demanda de calidad, valor y experiencias de consumo.