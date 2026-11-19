La agencia destinó una suite a la creación de contenido en el hotel MGM Grand de Las Vegas, donde sus talentos participaron en encuentros con artistas como Pablo Alborán, Greeicy, Grupo Niche y J Álvarez. La iniciativa buscó acercar las comunidades digitales a la industria musical.

La participación de creadores de contenido en grandes eventos de entretenimiento abre nuevas oportunidades de conexión entre la industria musical y las audiencias digitales. Una muestra de ello fue la iniciativa que Match Management desarrolló durante la semana de los Latin GRAMMY 2026, en Las Vegas, Estados Unidos, con cinco de sus talentos: La Granja del Borrego, Los de Ñam, Ami Rodríguez, Victoria Dallier y Mange.

Como parte de la estrategia, la agencia diseñó una suite especial en el Hotel MGM Grand, concebida como un espacio para la producción de contenidos, entrevistas y encuentros con artistas nominados y participantes de los diferentes espectáculos de la semana. La iniciativa reunió a creadores digitales y figuras de la música latina en un mismo escenario.

Entre los artistas que visitaron este espacio estuvieron Pablo Alborán, Greeicy, Banda Los Recoditos, J Álvarez, Xavi, Balta, Marcos Witt, Grupo Niche, Dillom y Macario Martínez. Los encuentros dieron lugar a dinámicas entre artistas y creadores, así como a la producción de contenidos dirigidos a las comunidades que siguen a estos talentos en sus plataformas digitales.

De acuerdo con Match Management, la iniciativa buscó aprovechar el alcance y la cercanía de los creadores con sus audiencias para ampliar las oportunidades de visibilidad de los artistas musicales. De esta manera, la estrategia puso en contacto dos industrias que encuentran cada vez más puntos de convergencia: el entretenimiento digital y la música.

Una suite para conectar música y audiencias

La participación de los talentos de Match Management no se limitó a las producciones de la suite. Durante la semana, los creadores también asistieron a la alfombra roja de los Latin GRAMMY, al evento Person of the Year, en el que se rindió homenaje a Daddy Yankee, y a la sesión de escucha del álbum de Aria Vega, entre otros encuentros.

Estos espacios les permitieron acercarse a diferentes figuras de la industria y producir contenidos alrededor de una de las celebraciones más relevantes de la música latina. Para las audiencias digitales, la participación de los creadores representó una forma de seguir la semana de los premios desde perspectivas y formatos distintos a los de la cobertura tradicional.

El valor estratégico para las agencias

Más allá de la presencia de los creadores en un evento internacional, este tipo de iniciativas plantea oportunidades para las agencias de representación y management de talentos. Su participación en escenarios de otras industrias puede ampliar su posicionamiento, fortalecer relaciones con actores estratégicos y demostrar su capacidad para desarrollar proyectos que conecten diferentes comunidades y sectores.

Desde el marketing, estas experiencias también permiten explorar nuevas formas de colaboración entre artistas, creadores de contenido, marcas y otros actores del entretenimiento. La posibilidad de reunirlos en un mismo espacio facilita la producción de contenidos, abre oportunidades de asociación y permite acercar proyectos musicales a audiencias que consumen información y entretenimiento principalmente a través de plataformas digitales.

Estos espacios les permitieron acercarse a diferentes figuras de la industria y producir contenidos alrededor de una de las celebraciones más relevantes de la música latina. Para las audiencias digitales, la participación de los creadores representó una forma de seguir la semana de los premios desde perspectivas y formatos distintos a los de la cobertura tradicional.

La iniciativa refleja una dinámica de oportunidad para el marketing de influenciadores: la incorporación de creadores de contenido a experiencias propias de otras industrias como una vía para generar conversaciones, ampliar el alcance de los acontecimientos y acercar marcas, artistas y proyectos a comunidades digitales.

También le puede interesar: “La gente es el activo número uno”: Ana María Rodríguez, COO de PGD para Latinoamérica