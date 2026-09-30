M·A·C presenta Blush Moment: una combinació de rubor y brillo

La marca de maquillaje invita a explorar la variedad de tonos, texturas y acabados en rubores para crear combinaciones que se adapten a cada estilo y ocasión.

El blush se ha convertido en uno de los protagonistas del maquillaje. Su capacidad para aportar color, dimensión y expresión al rostro lo convierte en un elemento clave a la hora de construir un look. Pero encontrar el tono ideal es solo el comienzo: combinarlo con otros productos permite experimentar y crear resultados completamente diferentes. M·A·C cuenta con una variedad de rubores que se adaptan a distintas preferencias, con acabados que van desde mate hasta radiante y texturas líquidas, en polvo y en crema.

Bajo la campaña Blush Moment, M·A·C propone encontrar el dúo perfecto a partir de dos esenciales: blush y lip gloss. Una combinación que invita a jugar con tonos, texturas y acabados de rubores para crear looks que respondan a diferentes estilos, ocasiones y formas de expresión.

Entre las opciones para construir este dúo se encuentran Glow Play Blush y Lip Glass Air, dos productos que pueden combinarse de múltiples maneras para conseguir desde propuestas más sutiles y naturales hasta looks con mayor intensidad y protagonismo.

La variedad de tonos disponibles, que en el caso de M·A·C reúne más de 40 opciones de blush o rubor, permite salir de las combinaciones tradicionales y encontrar el tono que mejor se adapte a cada persona. Un blush en una tonalidad suave puede acompañarse de un gloss discreto para conseguir un resultado fresco, mientras que colores más intensos pueden combinarse con diferentes niveles de brillo para crear una propuesta más llamativa.

El dúo perfecto es personal

En el maquillaje no existen reglas universales. El dúo perfecto depende de cada persona, de sus gustos, su estilo y del resultado que quiera conseguir. Por eso, explorar diferentes combinaciones de color y acabado puede ser una forma sencilla de transformar un mismo maquillaje.

Con Blush Moment, M·A·C invita a experimentar con su variedad de productos y descubrir cómo Glow Play Blush y Lipglass Air pueden convertirse en el punto de partida para crear diferentes looks.