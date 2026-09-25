The Cookie Lab: del clic a la registradora

Este hub de medios impulsado por tecnología y datos transforma la inversión publicitaria en resultados de negocio, y deja atrás las métricas de vanidad.

La publicidad digital vive un punto de inflexión. La industria se centró en métricas como clics, impresiones y alcance, pero hoy el mercado exige una evolución. Las marcas requieren que cada peso invertido se traduzca en ventas, retorno de inversión y rentabilidad real.

The Cookie Lab opera en este escenario. Esta compañía con casi ocho años de trayectoria, se define como un hub de medios agnóstico, alejado del modelo de agencia tradicional. Su propósito es llevar la conversación de las interacciones básicas a la registradora, además de garantizar trazabilidad en cada etapa.

Alejandro Rodríguez, CEO de la hub, revela que el objetivo es conectar la inversión con el rendimiento. “Los anunciantes buscan resultados tangibles. Aunque las métricas de clics e impresiones siguen siendo importantes, la campaña exitosa debe tener un resultado medible y alineado con los objetivos del anunciante”, señala. Dependiendo de la industria, ese indicador varía: puede ser una aerolínea que vende tiquetes, una universidad que busca inscripciones para el semestre o un centro comercial que necesita generar tráfico físico.

Para asegurar estos resultados, The Cookie Lab acompaña a las marcas desde la implementación técnica hasta la ejecución de modelos de medición. Utiliza Campaign Manager 360° de Google para rastrear el viaje del usuario, a través de ecosistemas como Meta, TikTok o compra programática. El rastreo inicia cuando ve el anuncio y culminacuando realiza el pago. La metodología va más allá del carrito de compras abandonado; llega hasta el valor final de la transacción.

Esta trazabilidad es la respuesta a uno de los mayores problemas del mercado: el desperdicio de presupuesto. Rodríguez advierte que el dinero invertido en pauta digital se pierde por fraude, saturación de anuncios repetitivos o compras ineficientes. Al medir con herramientas propias y no depender exclusivamente de la información fragmentada que reportan las redes sociales, se evita la duplicidad de datos y se asegura que las conversiones coincidan con los sistemas de gestión o CRM de las empresas. Este directivo estima que en la región cerca del 50 % de las marcas aún no usa un servidor de anuncios externo para auditar sus campañas.

En el nivel operativo, la tecnología avanzada y el talento humano especializado conviven. The Cookie Lab emplea sistemas propios para encontrar al comprador ideal. Aunque la inteligencia artificial está integrada en estas plataformas para agilizar procesos, el análisis humano sigue siendo el diferencial. Según el vocero, la inteligencia artificial aún no está en capacidad de administrar una pauta con máxima eficiencia financiera. El criterio analítico es clave para establecer la mezcla perfecta de medios, pues comprende que destinar todo el capital a una sola plataforma tiene un límite técnico de rentabilidad.

Como parte de esa visión, TCL Media Hub impulsa una cultura de innovación enfocada en transformar la manera en que las marcas entienden y optimizan su inversión en medios. La compañía desarrolla nuevos formatos publicitarios, fortalece sus capacidades de análisis de datos y evoluciona sus modelos de medición y visualización para entregar información más profunda y accionable. Esto permite acceder a tecnologías de vanguardia, tableros ejecutivos más robustos y herramientas que facilitan la toma de decisiones estratégicas. En la producción de contenidos, “la IA está muy fuerte en creatividad y diseño. Ayuda muchísimo a acortar tiempos y en escalabilidad”, destaca Rodríguez, lo que permite diseñar rápidamente cientos de variaciones de un mismo anuncio.

Al operar en la región Latinoamérica y Estados Unidos, el hub identifica distintos niveles de madurez. Mientras Norteamérica exige mediciones estrictas contra el fraude (como geolocalización y validación de tráfico humano), América Latina aún prioriza los formatos enfocados en visibilidad.

La compañía, apoyada en un ecosistema liderado por Google Marketing Platform, CELTRA para formatos creativos y Datorama para visualización de datos, asume un rol pedagógico. Educar al cliente eleva los estándares. “Nos preocupamos por capacitar a los clientes para que nos exijan”, dicen orgullosos desde la organización.

La visión apunta a consolidar un esquema de compra inteligente que abarque desde redes sociales hasta audio digital, televisión conectada y publicidad exterior. The Cookie Lab no adquiere espacios por relaciones comerciales, sino analizando los datos para transformar la pauta en un activo de crecimiento estratégico.

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Artículo publicado en la edición #505 de agosto y septiembre de 2026