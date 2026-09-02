¿Qué pasa cuando el vino y el chocolate hacen match? El caso de marketing de JP. Chenet y Chocolates MontBlanc

JP. Chenet y MontBlanc se unen en una campaña de co-branding que busca conectar dos categorías de consumo a través de un producto de innovación y una experiencia de marca construida desde la expectativa y la interacción con los consumidores.

El co-branding, más allá de ser una herramienta para compartir audiencias, se ha convertido en un canal para ampliar las ocasiones de consumo y crear experiencias conjuntas entre diferentes tipos de consumidor. Tal es el caso de “Un Dulce Match”: la nueva campaña de JP. Chenet y MontBlanc.

La iniciativa parte de un encuentro poco convencional: el vino y el chocolate unidos en un producto exclusivo; dos categorías asociadas al disfrute que, al encontrarse bajo un mismo concepto creativo, permiten a JP. Chenet explorar una comunicación más cercana y contemporánea alrededor del consumo de vino.

El reto estaba en llevar esa alianza más allá de una colaboración puntual. Por eso, “Un Dulce Match” fue concebida desde el inicio como una estrategia 360°, con una misma narrativa desplegada en diferentes momentos y canales. La campaña se estructura en tres etapas: expectativa, lanzamiento y sostenimiento, buscando acompañar al consumidor desde la curiosidad inicial hasta la experiencia con un chocolate que sabe a vino*.

La fase de expectativa juega un papel central. Antes de revelar el match entre las marcas, la estrategia busca generar conversación y construir intriga alrededor de la alianza. La revelación se convierte así en un momento de comunicación y no simplemente en el anuncio de una nueva colaboración.

A partir del lanzamiento, el concepto se despliega a través de redes sociales, creadores de contenido, relaciones públicas, comunicación interna, activaciones en punto de venta, material POP, contenido audiovisual y experiencias para consumidores.

Uno de los retos de una estrategia de este tipo es evitar que cada canal funcione de manera aislada. En este caso, la apuesta está en que digital, influencers, PR, trade y comunicación interna, funcionen como diferentes expresiones de una misma idea. Los colaboradores también hacen parte del ecosistema como embajadores, mientras que los creadores y los medios amplifican la conversación hacia sus respectivas audiencias.

La lógica detrás de la campaña responde además a un desafío frecuente para las marcas de consumo: cómo crear nuevas ocasiones de interacción sin alejarse de la esencia de los productos. Para JP. Chenet, el encuentro con MontBlanc permite llevar el vino a un territorio asociado con momentos cotidianos de disfrute, mientras que la alianza abre para ambas marcas la posibilidad de conectar con consumidores desde una experiencia compartida.

Más allá de la ejecución, “Un Dulce Match” plantea un aprendizaje sobre el uso del co-branding: la relevancia no está únicamente en unir dos productos, sino en encontrar una idea capaz de darles un contexto común y traducirse de manera consistente en cada punto de contacto.

Así, la campaña busca demostrar que una alianza puede convertirse en algo más que una acción promocional cuando existe una estrategia detrás: un concepto transversal, una secuencia de comunicación y una experiencia diseñada para acompañar al consumidor antes, durante y después del lanzamiento.

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