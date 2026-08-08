M·A·C lleva sus productos icónicos a formatos mini

La marca lleva referencias como sus labiales y bases a presentaciones de menor tamaño, con la misma fórmula y un precio de entrada más bajo.

El maquillaje dejó de ser un producto reservado para ocasiones especiales y hoy acompaña a las personas durante todo el día. En respuesta a esta evolución, los formatos minis se han convertido en una de las tendencias con mayor crecimiento dentro de la industria de la belleza, gracias a su practicidad, accesibilidad y facilidad para llevarlos a cualquier lugar.

Bajo el concepto "Precio mini, gigante como M·A·C" y con el mensaje "M·A·C para todos los bolsillos", la marca presenta una selección de sus productos más icónicos en tamaños mini, manteniendo la misma calidad, desempeño y resultados que han convertido a M·A·C Cosmetics en un referente mundial del maquillaje profesional.

Los formatos minis responden especialmente a las nuevas dinámicas de consumo impulsadas por la Generación Z y por quienes buscan productos versátiles que se adapten a un estilo de vida activo. Además de facilitar el transporte en el bolso o durante un viaje, también representan una excelente oportunidad para descubrir nuevos productos antes de adquirir su versión de tamaño completo.

Lejos de ser una versión reducida, los minis conservan la misma fórmula, pigmentación y rendimiento que caracterizan a la marca, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes desean disfrutar de la experiencia M·A·C de una forma más accesible.

"Hoy vemos consumidores que buscan practicidad sin sacrificar calidad. Los formatos minis permiten acercar la experiencia M·A·C a más personas, ofreciendo productos fáciles de llevar, ideales para probar nuevas referencias y perfectos para acompañar el ritmo de vida actual, manteniendo el desempeño profesional que distingue a la marca." Helen Rojas, Trainer Coordinator de M·A·C Cosmetics Colombia.

Además de responder a una necesidad funcional, los formatos minis también se han convertido en objetos de deseo dentro de la comunidad beauty. Su diseño, facilidad de uso y posibilidad de coleccionar diferentes referencias los han posicionado como una de las categorías con mayor crecimiento entre los consumidores más jóvenes.

Con esta línea, M·A·C ajusta su oferta a un consumidor que compra en tickets más bajos y con mayor frecuencia. Los tamaños reducidos permiten llevar el producto durante el día, probar referencias nuevas y armar surtidos sin comprometer el presupuesto de una compra completa. La categoría ha crecido especialmente entre los compradores más jóvenes, para quienes el formato pesa tanto como la fórmula.

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