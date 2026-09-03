Reseña del HUAWEI WATCH GT Runner 2: qué mide y a quién le sirve

Huawei puso a la venta en Colombia el WATCH GT Runner 2 con un precio de lanzamiento de 1.299.900 pesos, frente a un precio de lista de 1.899.900. La marca lo presentó en todo el mundo como un reloj para personas que corre en serio y no como un reloj inteligente de uso diario, una diferencia que sostiene en toda su comunicación y que define contra quién compite.

El argumento principal es la precisión al ubicar al corredor en el mapa. Según la ficha del fabricante, el reloj usa una antena flotante que mejora el rendimiento en 50%, con una antena circular que transmite a través del bisel de titanio, y suma un algoritmo de navegación inercial XDR que combina sensores internos con señales satelitales para no perder la lectura en puentes, túneles, montañas y pasos elevados. La compañía también dice que la medición de la frecuencia cardiaca mientras se corre pasó de 95% a 98% de precisión frente a las bandas de pecho.

La prueba se extendió por mes y medio de salidas. La batería superó la semana y media entre cargas, por encima de la semana de uso normal que anuncia el fabricante. La sincronización de los recorridos se sostuvo a lo largo de todo el periodo, incluso en los tramos donde otros equipos habían fallado antes.

Lo que mide apunta a quien sigue un plan de entrenamiento. El reloj muestra potencia de carrera en vatios, umbral de lactato en términos de pulsaciones sobre tiempo, zonas de carga de entrenamiento y una guía que calcula cuánto conviene descansar según los datos de sueño y estrés.

El modo Maratón inteligente arma todo lo anterior alrededor de una carrera puntual: plan de preparación y tiempo estimado de llegada antes del evento, estrategia de hidratación y mapa en la muñeca durante el recorrido, y análisis con línea de tiempo al terminar. Desde la aplicación Huawei Health el usuario puede armar un plan de carrera con inteligencia artificial hecho a partir de sus datos físicos, de rendimiento y de las metas que se ponga.

En materiales, la comparación que eligió Huawei es contra Garmin. El reloj pesa 43,5 gramos con la correa tejida, frente a los 56 del Forerunner 970 y los 50 del Forerunner 570, con 10,7 milímetros de grosor, aleación de titanio de grado aeroespacial y Kunlun Glass de segunda generación en la pantalla. La protección IP69 y 5 ATM permite meterlo al agua hasta 40 metros, y la batería llega a 14 días con uso liviano, una semana con uso normal y 35 horas seguidas de ejercicio al aire libre.

Para dar un contexto de su mercado en Colombia: unos 3,4 millones de personas corren en el país según el DANE y el calendario de este año proyecta más de 100 carreras, con la Media Maratón de Bogotá reuniendo 42.000 corredores de 58 países, la Maratón de Medellín cerca de 27.000 participantes y la Media Maratón de Cali alrededor de 20.000. Lo que define el público del GT Runner 2 es que solo el 20% de esos corredores entrena con club o con entrenador, con planes que cuestan entre 100.000 y 400.000 pesos al mes, así que la función de plan con inteligencia artificial compite menos con los clubes de running que con la falta de método.

En la región, IDC señaló a América Latina como un mercado que viene ganando peso en relojes inteligentes, y la compañía la trata como prioridad. Las proyecciones de las firmas de investigación varían bastante, con crecimientos anuales estimados entre 6% y 14% según la metodología, pero coinciden en que la categoría de salud y ejercicio concentra cerca de la mitad de la demanda regional y en que Brasil y México encabezan el volumen, con Colombia, Chile, Argentina y Perú en la franja de mercados en expansión.

Lo anterior se apoya en la posición global de la compañía, que cerró el primer trimestre de 2026 a la cabeza del mercado mundial de wearables de muñeca con 20,2% de participación y 9,5 millones de unidades, 1,5 millones por encima de Apple y Xiaomi, en su segundo año seguido en el primer lugar. Ese liderazgo se sostiene con una inversión que en 2025 llegó a 27.500 millones de dólares, el 21,8% de sus ingresos anuales, con 114.000 empleados dedicados a investigación y laboratorios propios como el Health Lab de Dongguan, que ocupa 4.500 metros cuadrados, hace más de 80 tipos de pruebas y tiene una cámara capaz de reproducir condiciones equivalentes a 6.000 metros de altura.

Para la industria local, el lanzamiento baja el precio de entrada a una categoría que en Colombia se resolvía importando o comprando gama alta, y lo hace sobre una base de sensores propios y validación clínica que un competidor no replica bajándole al precio.