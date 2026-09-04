DAVIbank presenta ‘Si eres DAVIbank, ya eres digital’, el ecosistema digital pensado hacer la vida de las personas más sencilla

El ecosistema integra diferentes funcionalidades para facilitar la apertura de manejos financieros y su manejo desde la app DAVIbank.

El ecosistema integra diferentes funcionalidades para facilitar la apertura de manejos financieros y su manejo desde la app DAVIbank, con el objetivo de fortalecer la experiencia digital de sus clientes y facilitar su interacción con la entidad.

El concepto creativo “Si eres DAVIbank, ya eres digital” parte de un racional claro: lo digital ya hace parte del ADN de las personas.

Dentro de este ecosistema se encuentran productos como Cuenta digital Cero, CDT y bolsillo, así como funcionalidades como Bre-B y transferencias internacionales, todo desde un mismo lugar: la app de DAVIbank.

De esta manera, la plataforma funciona como un punto de integración para las diferentes soluciones digitales de la entidad, bajo una propuesta centrada en conectar sus funcionalidades y productos con las necesidades financieras de sus clientes.

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