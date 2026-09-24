El Echo Latam entregó los trofeos a los ganadores de la edición 2026

El Diamond, máximo galardón del festival, fue para “Self Lawsuit” de Netflix y Sancho BBDO Colombia, que sumó además dos Grand Prix. También obtuvieron Grand Prix NGEN y Tombras, y Fernet Branca y Zurda

Por primera vez la sede del Echo Latam fue la ciudad de Lima, donde la experiencia de la votación de metales, grand Prix y Diamond incluyó una cena de camaradería cortesía de The Juju Perú, y un tour gastronómico por el barrio de Barranco.

El viernes en el Hotel Country Club y con la conducción de Ximena Viver se realizó la ceremonia de Entrega de Premios del Echo Latam 2026.

Luego de unas palabras de bienvenida por parte de Rodrigo Revoredo, quien fuera el Presidente del Jurado, se dio inicio al anuncio de los ganadores. Los jurados del festival fueron los encargados de entregar los trofeos y diplomas de esta edición.

El Diamond, máximo galardón del festival, fue para “Self Lawsuit” de Netflix y Sancho BBDO Colombia. El caso también fue el ganador de los Grand Prix del grupo de categorías “Sectores” y “Canales”.

Por otra parte, NGEN se llevó el Grand Prix de “Causas Sociales” con “Quili AI” de Tombras y Fernet Branca con “Conquistadores” de Zurda Agency, se quedó con el Grand Prix de “Especiales”.

La lista completa de ganadores por categoría y todas las fotos de la ceremonia de premiación pueden verse aquí.