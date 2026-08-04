Alpina y Nutresa lanzan una edición limitada de Bon Yurt Jet

La alianza entre las dos compañías colombianas producirá más de cuatro millones de unidades entre julio y diciembre de 2026.

Alpina y Grupo Nutresa presentaron Bon Yurt Jet, una edición limitada que reúne la trayectoria, el conocimiento y la capacidad de innovación de dos de las compañías más reconocidas del país. La colaboración conecta por primera vez la esencia de dos marcas históricas que han acompañado a distintas generaciones de colombianos, con el objetivo de crear una nueva experiencia de consumo.

El producto combina la base láctea de Bon Yurt con un topping de hojuelas de cereal crujientes recubiertas de Jet, con el sabor de Jet, que reúne suavidad, cremosidad y crocancia en un mismo producto.

La colaboración es resultado de un año de trabajo entre equipos multidisciplinarios de ambas compañías, que integran capacidades en investigación, desarrollo, mercadeo y conocimiento del consumidor, con el propósito de sorprender a los colombianos con una experiencia diferente que reúne lo mejor de Bon Yurt y Jet en una presentación completamente nueva.

Con más de cuatro millones de unidades disponibles a nivel nacional entre julio y diciembre de 2026, Bon Yurt Jet se convierte en el lanzamiento con mayor volumen de producción en la historia reciente de la marca.

Bon Yurt llegó al mercado colombiano en 1988 y actualmente comercializa cerca de 111 millones de unidades al año, equivalentes a cerca de 4 unidades por segundo, mientras que Jet fue lanzada en 1961 y registra un consumo cercano a un millón de chocolatinas diarias. Estas cifras reflejan la presencia cotidiana que ambas marcas han construido en el país y la escala que respalda esta nueva colaboración.

Su conexión con los consumidores también se evidencia en el Estudio Snacking Adultos de Kantar Insights, publicado en junio de 2025, en el que Bon Yurt y Jet ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente, dentro del ranking de preferencia. El resultado ubicó a ambas entre las cinco marcas favoritas y reafirmó el vínculo que han construido con distintas generaciones.

"Las mejores innovaciones nacen cuando entendemos lo que realmente disfrutan los consumidores. Con Bon Yurt Jet asumimos uno de los mayores retos: crear algo nuevo sin perder la esencia de dos marcas que han acompañado a los colombianos durante generaciones", afirmó Jennyfer Ávila, Directora de Mercado de Alpina Colombia.

La innovación ha sido uno de los pilares de la evolución de Bon Yurt desde su llegada al mercado colombiano, y actualmente la marca cuenta con cinco sabores permanentes y renueva periódicamente su portafolio para responder a los gustos, hábitos y expectativas de los consumidores.

"Los Chocolates Jet han sido parte de la vida cotidiana de los colombianos por más de seis décadas, y esa cercanía es la que hoy aprovechamos para estar en una nueva categoría de consumo y llevar este sabor tan reconocido y delicioso a nuevos momentos de consumo. Creemos en el poder de las colaboraciones entre marcas líderes para generar innovaciones potentes, logrando que dos compañías colombianas pueden se unan para crear. Estamos seguros de que Bon Yurt Jet será una experiencia que sorprenderá gratamente a los consumidores en todo el país", afirmó Mónica Giraldo, Directora de Mercadeo de Compañía Nacional de Chocolates del Grupo Nutresa.

Más que una unión entre portafolios, Bon Yurt Jet representa una visión compartida sobre la manera en que las marcas pueden aprovechar su trayectoria para desarrollar nuevas experiencias. La colaboración integra las fortalezas de ambas compañías y reúne por primera vez dos sabores ampliamente reconocidos por los colombianos.