Rock al Parque 30 años: un cartel que habla de ciudad

La edición de aniversario del festival gratuito más grande de Latinoamérica reúne a más de sesenta agrupaciones, llega con una nueva zona de experiencias y confirma el valor de la programación musical como herramienta de política cultural para Bogotá.

Rock al Parque cumple tres décadas y lo hace con una programación que confirma su lugar en la escena musical latinoamericana. Entre el 10 y el 12 de octubre, el Parque Simón Bolívar recibirá a más de 60 agrupaciones provenientes de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, junto a bandas y solistas que representan distintas etapas de la escena colombiana.

El cartel de esta edición articula tres momentos. Están las agrupaciones que hacen parte de la memoria del festival, los artistas que representan el presente de distintas escenas y los proyectos que permiten anticipar hacia dónde se mueve la música. Esa estructura no es casual: responde a una lectura del rock como un género en constante transformación, y no como un catálogo cerrado de nombres consagrados.

La cuota internacional reúne a 34 agrupaciones de tres continentes. Entre los nombres de mayor reconocimiento figuran Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Los Bunkers, Bandalos Chinos, Gondwana, Porter, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra. La selección no responde a un criterio único: hay metal con Apocalyptica, Ministry y Stratovarius; rock alternativo con Editors, Porter y Bandalos Chinos; punk y ska con Desorden Público, Trotsky Vengarán y Tokyo Ska Paradise Orchestra.

El cartel también establece encuentros entre generaciones. Claudio Narea, integrante histórico de Los Prisioneros, llegará desde Chile; Serú Girán estará representado por David Lebón y Pedro Aznar; y Triptykon presentará un repertorio relacionado con la historia de Hellhammer y Celtic Frost. Esa combinación permite que el aniversario no se reduzca a una selección de nombres canónicos, sino que mantenga abierto el espectro de sonidos que caben dentro de Rock al Parque.

La representación colombiana estará a cargo de tres proyectos: Esteman, artista bogotano radicado en México, y las agrupaciones antioqueñas I.R.A. y Nadie. La presencia de I.R.A. resulta especialmente significativa: con cinco participaciones, es una de las agrupaciones colombianas que más veces ha pasado por los escenarios del festival. Nadie, también de Medellín, llegará con cuatro participaciones.

La cuota distrital está integrada por 26 agrupaciones, seleccionadas a través de dos mecanismos. La primera selección, realizada por medio de la Beca LEP 30 años, incluye proyectos de larga trayectoria como Perpetual Warfare y Skampida, además de agrupaciones de mediana trayectoria como Syracusæ, La Monky Band, El Punto Ska y Lucio Feuillet. La segunda selección, correspondiente a la Beca Festival Rock al Parque 2026, reúne a Valore, Lo mismo decían de Juana, Narcocracia, No Dependiente, Vein, Lutter Band, Ataque de Pánico, Laura Pérez, Lika Nova, Mashkera, Solegnium, V for Volume, Alto Grado, Boca de Serpiente, Elsa Riveros, Pez Errante, StayWay, Casi, Brina Quoya y La Brigada RPF. Esa nómina permite leer una parte de la escena que actualmente se desarrolla en Bogotá.

La participación femenina también forma parte de la lectura de esta edición. 21 de las 64 agrupaciones confirmadas cuentan con participación de mujeres, lo que representa el 32,8 % del cartel. Nombres como Mon Laferte, Burning Witches, Las Fokin Biches, Iseo & Dodosound, Niña Lobo, Laura Pérez, Elsa Riveros, Lika Nova, Brina Quoya y V for Volume reafirman esa presencia desde diferentes géneros y escenas. En un festival cuya historia se ha construido alrededor de múltiples generaciones del rock, esa participación amplía la representación de las músicas que hoy hacen parte de la escena.

Además de la programación musical en los escenarios principales, la edición de los 30 años incorporará un escenario de experiencias. Este espacio está concebido como un punto de encuentro paralelo donde el público podrá interactuar con el festival de una manera más cercana. La programación de esta zona incluirá presentaciones de bandas que han hecho parte de la historia del evento, shows acústicos, sets de DJs y espacios para la firma de autógrafos. Con esta iniciativa, el festival busca enriquecer la experiencia de los asistentes más allá de los conciertos, ofreciendo actividades que celebran la memoria del festival y conectan a los artistas con su público de una forma más directa y dinámica.

Rock al Parque no es solo un concierto. Tres décadas de festival lo consolidan como una política pública exitosa, que aportó a la visibilización de un género musical en Bogotá y se convirtió en uno de los referentes de las múltiples identidades de la ciudad. El festival promovió actitudes de respeto y cultura ciudadana en espacios públicos, y ha provocado debates y reflexiones permanentes sobre el entorno social.

Para el distrito, la celebración de los 30 años trasciende el escenario principal. La programación se despliega por la ciudad y amplía su alcance más allá del Parque Simón Bolívar, buscando fortalecer la circulación del rock distrital y reconocer los procesos que lo sostienen en las localidades de Bogotá. Bajo el concepto “Rock al Parque: 30 años / Bogotá, ciudad Rock”, la Alcaldía Mayor y el Idartes han diseñado una agenda que combina memoria, circulación artística y participación ciudadana.

La conmemoración incluye el libro “Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la tras escena”, de la historiadora Tatiana Duplat, que reúne testimonios de técnicos, productores, equipos y públicos. También contempla una exposición itinerante en la Red de Bibliotecas Públicas, conciertos en los Escenarios Móviles del Idartes y el Foro y Taller de Periodismo Musical, que se realizará en octubre.

La marca “Al Parque” se fortalece con esta edición. Rock al Parque ha sido el eje sobre el cual se ha construido un programa de festivales que hoy incluye Joropo al Parque, Música Popular al Parque, Jazz al Parque y Vallenato al Parque. Esa expansión demuestra que el programa mantiene vigencia al reconocer la diversidad cultural y las nuevas dinámicas de participación ciudadana.

A treinta años de su primera edición, el cartel de Rock al Parque indaga en múltiples historias del rock. La programación propone varias: la de las bandas que regresan, la de los artistas que llegan por primera vez, la de quienes han construido una carrera alrededor del festival y la de una nueva generación de proyectos bogotanos que ahora ocupa esos mismos escenarios. Durante tres días, esas historias coincidirán en el Parque Simón Bolívar.