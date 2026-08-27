Platzi realizará una nueva edición de Conf Bogotá

El encuentro se realizará el sábado 29 de agosto en Ágora Bogotá, como cierre de GoFest 2026, el festival de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB.

El 29 de agosto próximo, la capital colombiana se convertirá nuevamente en punto de encuentro de la comunidad tecnológica latinoamericana con Platzi Conf Bogotá 2026, que se realizará en Ágora Bogotá – Centro de Convenciones.

La conferencia tendrá como ejes la inteligencia artificial, tecnología y educación y reunirá a líderes empresariales, desarrolladores, emprendedores, creadores y especialistas de algunas de las compañías más relevantes del ecosistema digital. El encuentro se realizará en formato presencial y contará también con transmisión online para estudiantes con suscripción activa de Platzi.

Esta edición tendrá, además, un significado especial para la compañía: Bogotá es la ciudad en la que comenzó la historia de los encuentros que dieron origen a su comunidad en 2005. Dos décadas después, Platzi Conf regresa bajo el concepto “El futuro se construye en comunidad”, con la premisa de que mantenerse vigente frente a la velocidad del cambio tecnológico requiere aprender y construir junto a otros.

El evento será también el cierre de GoFest, el festival de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, con la que Platzi mantiene una alianza para esta edición.

Platzi anunciará sus próximos lanzamientos

Uno de los principales momentos de la jornada será cuando el escenario principal reciba el bloque ‘Estado de Platzi: nuevos lanzamientos. En este espacio la compañía dará a conocer sus novedades y nuevos desarrollos.

Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, encabezará la keynote principal, así como su firma de libros y la experiencia con el gobierno de El Salvador.

“Hacer una conferencia es agotador. Pero cuando ves a la comunidad en el mundo real, ves nacer nuevos amigos, nuevas empresas y hasta nuevas familias. Ese nivel de conexión hace que todo valga”, señaló Vega.

Invitados destacados

La agenda combinará conversaciones sobre inteligencia artificial, innovación, negocios, creatividad y el futuro del trabajo. Entre las participaciones más relevantes del escenario principal se encuentran Luis Ronca, COO de JLL; Pirry, documentalista y creador de contenido; Katrina Riehl, Senior Manager de NVIDIA; Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi; Myriam Cosío, fundadora de MC Executive Advisory y ex-COO de Clip; Daniel Rodríguez, Senior PM CUDA Python de NVIDIA; Carolina García G., CRO de Chiper; Naty Clementi, Senior Software Engineer de NVIDIA y Rodrigo Rojo, consultor de IA, marketing y tecnología. A ellos se sumará Mael Vallejo, Editor in Chief de WIRED en Español, quien participará en el escenario Builders, además de representantes de compañías y organizaciones como AWS, Cognition e Interledger.

Platzi Conf contará con cuatro espacios funcionando de manera simultánea: Expert, el escenario principal que podrá recibir a más de 3 mil personas; Builders, enfocado en perfiles técnicos; un espacio para entrevistas y fireside chats; y salas destinadas a workshops presenciales.

La inteligencia artificial ocupará también un papel central en los talleres. La programación contempla sesiones dedicadas a Cursor para emprendimiento, Claude Agent SDK, Claude para software engineering y data science, Introduction to CUDA Tile de NVIDIA, Open Payments API de Interledger Foundation y agentes de IA sin programar, entre otros temas.

Startups competirán en el Demo Day

El emprendimiento tendrá también un espacio dentro de la programación. 55 startups finalistas de toda Latinoamérica participarán en la ruta de mentorías, acompañamiento y sesiones en vivo y presentarán sus pitches ante el jurado para, finalmente, anunciar a los ganadores

¿Cuándo y dónde será Platzi Conf Bogotá 2026?

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Lugar: Ágora Bogotá – Centro de Convenciones

Apertura de puertas: 8:30 a. m.

Inicio de las charlas: 10:00 a. m.

Modalidad: presencial y online

Información y registro: platzi.com/conf

*La programación está sujeta a ajustes.

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