Estrategia D2C: el modelo de confianza de Amarilo

El sector de la construcción enfrenta hoy un gran desafío: convertir la compra de vivienda en una experiencia más clara, confiable y sencilla para las personas. A través de una relación directa con sus clientes y el uso de herramientas digitales, Amarilo ha fortalecido un modelo que conecta oportunidades de inversión para colombianos en el país y en el exterior.

Comprar vivienda es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una familia. Sin embargo, también suele estar acompañada de dudas, expectativas y una gran necesidad de información. Por eso, cada vez más empresas del sector están apostando por modelos que privilegian la transparencia, el acompañamiento y la educación del comprador.

Entonces, la estrategia direct to consumer (D2C) se ha convertido en un pilar de la experiencia de Amarilo. Según Diana Carolina Leguizamón Camargo, gerente de mercadeo de la compañía, este enfoque permite construir una relación cercana y directa con los clientes, y facilita el acceso a la información durante todo el proceso de compra. “Nuestra estrategia se basa en la claridad, la consistencia y el acompañamiento permanente a lo largo de todo el journey del cliente”, revela. A esto se suman iniciativas de educación financiera que ayudan a las personas a tomar decisiones más informadas antes de asumir una inversión de largo plazo.

La visión de Amarilo también va más allá de la construcción de viviendas. Hoy, el desarrollo urbano exige crear entornos integrales donde convivan espacios públicos, zonas verdes, comercio, movilidad y servicios. Para esta compañía, el verdadero valor de un proyecto no se limita a la vivienda, sino al impacto positivo que genera en la vida de las personas y en el desarrollo de las ciudades.“La calidad de vida no se define únicamente por los metros cuadrados o los acabados; está en el entorno que rodea a las familias”, afirma Leguizamón.

La tecnología ha sido un habilitador clave para llevar esta propuesta más lejos. Gracias a procesos digitales robustos, Amarilo ha eliminado barreras geográficas y facilita que colombianos desde cualquier lugar del mundo puedan invertir en vivienda de forma remota, segura y confiable.

Este artículo es una Colaboración paga con Amarilo.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.