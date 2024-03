Natalia Serna

P erfil

Natalia es la CEO y fundadora de Goldfish, agencia experta de Influencer Marketing, líder en Colombia y una de las más importantes en Latinoamérica. Goldfish ha estado en el mercado por 10 años y ha trabajado con +600 clientes de la región a través de sus oficinas en Colombia, México, Perú, Chile y Panamá. Natalia fue Women to Watch en 2022, por sus aportes al sector de las comunicaciones, el mercadeo y la publicidad del país. Antes de Goldfish, Natalia trabajó en Google como sales manager y anteriormente a eso, ella trabajó 8 años en Procter & Gamble, en diferentes roles de mercadeo. Estudió administración de empresas, tiene un MBA, una especialización en marketing y otra de project management, así como diplomados de Harvard, Wharton y MIT.

Por qué fue nominada

Natalia fue nominada como líder de agencia, puesto que ha liderado la construcción de la industria del influencer marketing en la región. Hace 10 años, Natalia tuvo el valor de renunciar al puesto de sus sueños en Google, para crear una empresa de influencer marketing, cuando la palabra influencer ni siquiera existía. Una década después, Goldfish cuenta con más 600 clientes, 120 empleados y una operación regional. Su visión para el futuro es ambiciosa, convertirse en la agencia de Influencer Marketing #1 de América Latina, líder en ventas e innovación. Natalia personifica la fuerza y visión de liderazgo, inspirando a mujeres y empresarios a alcanzar niveles más altos en el mundo del marketing y la comunicación.

Testimonio

Hoy presenciamos una industria en crecimiento, y como Goldfish estamos comprometidos a liderar el camino, mientras les damos una voz a las marcas a través de personas reales. Conectando a nuestros clientes con los mejores creadores de contenido, humanizamos marcas con historias convincentes que no solo llegan a su audiencia, sino que alcanzan sus objetivos. Lo que distingue a Goldfish es que somos una agencia 100% data-driven. Además, no solo seguimos las tendencias; las creamos. Y no solo trabajamos para nuestros clientes; trabajamos con ellos. En conclusión, Goldfish es una comunidad de innovadores, creadores y visionarios, que le estamos dando forma al futuro del influencer marketing.

Logros 2023

Ventas +77% vs 2022. Exitosa apertura de Perú y Panamá (ventas +20% vs. objetivos) Ganadores de la licitación de L’Oreal (12 países).

Certificación Great Place to Work, con calificación +90%, demostrando que su foco es la gente.

Objetivos 2024

Consolidar la innovación, el análisis de datos y creatividad como sus mayores ventajas competitivas, mientras fortalecen su marca y reputación en Latam.

Consolidar el crecimiento rentable y sostenible, alcanzando US$25M en ventas, a través del fortalecimiento de su equipo y cultura. Clientes y empleados felices.

