Metodología científica + Innovación que desafían las normas de la publicidad

El análisis de datos es vital para la toma de decisiones estratégicas de cualquier marca; eso está claro. Sin embargo, en la actualidad, brindar este servicio se ha vuelto casi una norma para las agencias, en lugar de ser un diferenciador. Aquí entra en juego Sí Señor, una agencia experta en growth marketing que tiene como propósito cuestionar el statu quo. ¿Cómo lo logra? A través de un ADN verdaderamente único: una metodología científica para entender planteamientos publicitarios mediante investigación, experimentación y aprendizaje validado.

“Llevamos 10 años como agencia desafiando la norma. Queremos dejar atrás las prácticas convencionales y abrazar la tecnología, la innovación y la experimentación, elementos fundamentales de la metodología de Sí Señor. Convertimos esto en realidad gracias a una metodología basada en hipótesis científicas que nos permiten crear soluciones de contenido digital que abarcan SEO, SEM, redes sociales, pauta digital, desarrollo web, automatización y mucho más. Nuestras soluciones responden a las necesidades de las marcas”, asegura Manuela Villegas, fundadora y CEO de la agencia.

Además, Manuela Villegas revela que una de las razones principales detrás de la creación de Sí Señor fue identificar que muchas compañías carecían de un entendimiento profundo del mercadeo digital. “Decidí establecer la compañía, porque estaba frustrada por la falta de conocimiento real en mercadeo digital en ciertos perfiles. Yo estaba insatisfecha con las agencias con las que trabajaba y sentía que los colaboradores merecían más oportunidades de crecimiento personal y profesional. De aquí nace uno de los valores fundamentales de la agencia: la equidad”.

Según ella, esta equidad se traduce en contratar talento humano bajo condiciones justas, ofrecer desarrollo profesional y respetar la diversidad, un componente del que se sienten orgullosos como equipo, debido a que agrega una visión integral en diversas perspectivas y disciplinas.

Innovación y expansión

Tras una década en el mercado, Sí Señor ha acumulado múltiples reconocimientos que avalan su afán constante por hacer las cosas de manera diferente. Por ejemplo, fue destacada como una de las startups más innovadoras del país según el ranking de innovación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI1.

Para Angie Coderque, directora de operaciones de la agencia, esta metodología y el espíritu innovador han permitido que la compañía se consolide en Colombia y que se expanda a mercados vitales como el estadounidense. “Llevamos la compañía a Estados Unidos y actualmente, trabajamos con 14 clientes en ese mercado. En Estados Unidos, operamos como Yes, Sir y casi llegamos a facturar el 30% de lo que genera Sí Señor en Colombia. Ha sido una experiencia enriquecedora”.

No obstante, innovar e implementar una metodología única conlleva grandes desafíos. En este sentido, Sí Señor constantemente evalúa sus procesos internos y trabaja en la capacitación de su equipo. “Esto se debe en parte a la responsabilidad que tenemos dentro de la industria, no solo con nuestros clientes, sino también con nuestro talento humano. Entendemos que no podemos crecer de manera descontrolada sin cuidar a los talentos dentro de la organización, y es crucial comprender cómo ellos aplican diariamente la metodología, crecen, se educan y dan lo mejor de sí mismos. Si nosotros no podemos asegurar una estructura organizacional en la que nuestros equipos funcionen de manera organizada y aplicando la metodología de Sí Señor, no podemos asegurarle al cliente que esa metodología sea aplicada de la manera correcta”, puntualiza Villegas.

En la actualidad, Sí Señor está en la fase de lanzamiento de la plataforma Marketing Product Fit, un algoritmo que tiene como objetivo correlacionar las campañas en función de la tasa de desgaste, con el fin de optimizar los presupuestos y el esfuerzo de sus clientes. “Todo lo que hacemos tiene la intención de generar cambios verdaderamente significativos en nuestros clientes, aliados y colaboradores. Esta es la manera de construir relaciones auténticas, la forma de crear un futuro distinto para que las marcas crezcan y se conecten genuinamente con las personas. No se trata solo de números y datos, sino de lograr impactos reales en la industria”, concluye Angie Coderque.

Artículo publicado en la edición #487 de los meses de agosto y septiembre de 2023.

