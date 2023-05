Kimberly-Clark hace un llamado a la reflexión con su iniciativa ¿Dónde está el baño?

¡Es difícil imaginarse hoy una casa sin baño! Precisamente, Kimberly-Clark y su marca Scott, a través de la campaña ¿Dónde está el baño?, hacen esta provocación para sensibilizar a las personas sobre la falta de acceso a un baño digno en Latinoamérica y consecuentemente, cumplir su premisa de “Un mejor cuidado para un mundo mejor”.

Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 1 de cada 3 personas en Latinoamérica no tiene acceso a un saneamiento adecuado y seguro; según Waterdata, 89 millones de personas no tienen acceso a un baño en la región. Por esta razón, Kimberly-Clark lanza la campaña ¿Dónde está el baño?, a través de un video en el que se visualiza cómo distintas personas visitan un apartamento en venta, que está totalmente equipado, con la excepción de que no tiene baño. La reacción de los visitantes al descubrir esta situación es capturada en cámara, y a medida que se dan cuenta de la ausencia del baño, se genera una reflexión sobre la difícil realidad que enfrentan millones de familias en Latinoamérica.

Una de cada 3 personas en Latinoamérica no tiene acceso a un saneamiento adecuado y seguro

“Esta iniciativa es un llamado a la reflexión sobre algo que muchas veces damos por sentado, pero que para millones de personas en Latinoamérica es un lujo inalcanzable”, dice Gustavo Castellanos, gerente general de Kimberly-Clark Colombia y Ecuador. “Además de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables de la región, nosotros en la compañía estamos comprometidos a crear conciencia, a largo plazo, sobre la importancia del acceso a un saneamiento básico”.

En asociación con las ONG Water For People y Plan International, Kimberly-Clark pretende impactar a alrededor de un millón de personas en 2023, invirtiendo más de 2 millones de dólares para mejorar el acceso a condiciones básicas de higiene y saneamiento en Bolivia, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Colombia y Ecuador. En el país, durante los últimos dos años, el programa Baños Cambian Vidas ha beneficiado a más de 18.000 personas, principalmente de las zonas de La Boquilla, Sincerín y Gambote, en Cartagena.

“En un mundo donde la falta de acceso a saneamiento seguro y gestión adecuada de los residuos continúa siendo un grave problema, en especial para mujeres y niños, Kimberly-Clark está comprometido con la construcción de un futuro más sostenible y saludable”, concluye Castellanos.

