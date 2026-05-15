La copa de los sabores, el torneo donde los colombianos eligen sus sabores favoritos de Papas Margarita y DeTodito

De acuerdo con cifras de NielsenIQ publicadas a finales de 2024, la categoría de snacks en Colombia registró incrementos de hasta 10,2 % en ventas durante los recientes eventos internacionales deportivos.

Mientras avanza la expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Colombia se desarrolla la Copa de Sabores, una iniciativa de Papas Margarita y DeToditoque busca involucrar a los consumidores en la elección de un sabor inspirado en platos típicos de distintos países candidatos a ganar el torneo.

Es por ello, que ya se conocen a los semifinalistas de la Copa de Sabores ya están definidos: Papas Margarita Hogao colombiano, DeTodito Chimichurri argentino, DeTodito Chilaquiles mexicanos y Papas Margarita Picaña brasileña se enfrentan por un lugar en la final, donde el sabor ganador será el favorito de los colombianos para disfrutar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La dinámica inició con ocho propuestas gastronómicas basadas en preparaciones representativas de diferentes países: hogao colombiano, chimichurri argentino, chilaquiles mexicanos, picaña brasileña, crema de cebolla francesa, queso manchego español, fish & chips inglés y patatje oorlog holandés.

Cada sabor ha contado con el apoyo de creadores de contenido en redes sociales, quienes han impulsado las votaciones entre sus comunidades para avanzar en las distintas etapas de la competencia.

Tras la primera ronda, este evento de Pepsico, entró en fase semifinal con cuatro sabores clasificados:

Papas Margarita® Hogao colombiano

DeTodito® Chimichurri argentino

DeTodito® Chilaquiles mexicanos

Papas Margarita® Onduladas Picaña brasileña

En esta etapa, los sabores se enfrentan en duelos directos y serán los consumidores quienes definan el resultado a través de sus compras exclusivamente por Rappi. Los dos sabores con mayor número de compras avanzarán a la final, en la que se escogerá el sabor ganador.

El resultado será anunciado el día de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, momento en el que el sabor elegido será presentado como el snack oficial para acompañar los partidos.

De acuerdo con datos de NielsenIQ publicados a finales de 2024, las ventas de la categoría de snacks en Colombia registraron incrementos de hasta 10,2% durante eventos deportivos internacionales recientes, en medio de reuniones entre amigos y familias para ver fútbol.

“Sabemos que el snack es parte del ritual de ver fútbol. Por eso quisimos crear la primera copa de sabores inspirada en distintos países futboleros para que los colombianos también puedan vivir su propio campeonato y disfrutarlo con amigos y familia, mientras se vive la emoción de los partidos”, señaló Juliana Borrero.

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