O Boticário lanza Her Code, una fragancia que celebra el placer femenino

Con el lanzamiento de su nueva fragancia, la marca brasileña no solo refuerza su liderazgo en Colombia, sino que también desafía tabúes culturales.

En un mercado de belleza que no deja de evolucionar, O Boticário sigue demostrando su capacidad para innovar y conectar con las audiencias más exigentes.

Desde su llegada al país en 2014, O Boticário ha logrado consolidarse como un referente en la industria de la belleza, gracias a un modelo multicanal que integra tiendas físicas, comercio electrónico y venta por catálogo. Este enfoque estratégico le ha permitido llegar a diversos segmentos de consumidores, posicionándose como una marca accesible, innovadora y cercana.

Her Code , una fragancia que ya ha sido un éxito en Brasil y Portugal, llega a Colombia en marzo de 2025 para conquistar a las mujeres colombianas con una propuesta audaz y transformadora. Diseñada por la reconocida perfumista Louise Turner , esta creación olfativa fusiona la vibrante dulzura de los frutos rojos, la sofisticación del jazmín y la calidez del sándalo, ofreciendo un efecto licoroso y embriagador que perdura hasta ocho horas.

Pero Her Code no es solo una fragancia; es una declaración de empoderamiento. Su icónico envase, con forma de candado, simboliza el “código del placer” que invita a cada mujer a desbloquear su propio deseo. En un mercado que exige autenticidad y propuestas disruptivas, O Boticário ha encontrado en esta fragancia una forma de conectar con las nuevas generaciones, abordando tensiones culturales y celebrando el amor propio.

Adicionalmente, la embajadora de marca, Manuela González, representa a una mujer empoderada, influyente y que no tiene miedo a hablar sobre ningún tema.

Conexión cultural

El lanzamiento de Her Code no es casual. Según un informe de Statista , la industria cosmética en Latinoamérica podría alcanzar un valor de mercado de 45,4 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento del 42 % desde 2017. En este contexto, las marcas deben ofrecer no solo productos de calidad, sino también narrativas que resuenen con las audiencias.

Para Luciana Alves , General Manager de O Boticário en Colombia, este lanzamiento representa una apuesta innovadora y necesaria. “El deseo de las mujeres ha sido históricamente marginalizado y estigmatizado. Con Her Code, no solo lanzamos una fragancia que responde a una tensión cultural de nuestra audiencia, sino que presentamos una propuesta que invita a cada mujer a descubrir que el placer es todo suyo”, afirma Alves.

Esta visión se alinea con el mensaje central de O Boticário: “Donde hay amor, hay belleza”. A través de colaboraciones con personalidades y proyectos emblemáticos, la marca ha logrado construir una conexión emocional con sus consumidores, celebrando la diversidad y el empoderamiento femenino.

Una estrategia multicanal consolidada

El éxito de O Boticário en Colombia no se limita a sus innovadoras propuestas de producto. La marca ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado local, implementando una estrategia multicanal que combina tiendas físicas, comercio electrónico y venta por catálogo. Este enfoque le ha permitido llegar a un público amplio y diverso, desde las grandes ciudades hasta las regiones más apartadas del país.

Además, la marca ha logrado capitalizar el poder de las emprendedoras , quienes a través de la venta por catálogo no solo promueven los productos, sino que también construyen relaciones cercanas con sus clientes. Este modelo ha sido clave para fortalecer la presencia de O Boticário en Colombia y consolidar su reputación como una marca inclusiva y accesible.

Con el lanzamiento de Her Code, O Boticário no solo refuerza su posición en el mercado colombiano, sino que también sienta un precedente en la industria de la perfumería. En un mundo donde los consumidores buscan cada vez más experiencias auténticas y significativas, las marcas deben ir más allá de lo convencional, ofreciendo propuestas que conecten con las emociones y los valores de sus audiencias.

Her Code es, sin duda, un ejemplo de cómo la innovación y la conexión cultural pueden transformar un producto en una experiencia memorable. A partir del 1 de marzo de 2025 , esta fragancia está disponible en tiendas O Boticário, e-commerce y venta por catálogo.

En un mercado en constante evolución, O Boticário demuestra una vez más que, cuando se trata de belleza, la clave está en entender y celebrar las necesidades y deseos de quienes la consumen.

