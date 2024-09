¿Cómo se vivieron los Juegos Olímpicos 2024 en redes sociales?

Durante los Juegos Olímpicos 2024, REBOLD by ISPD identificó los intereses, hábitos y percepciones de la audiencia colombiana en redes sociales a través de una query de social listening. Entre julio y el 11 de agosto, se recopilaron datos de plataformas como Facebook, X, TikTok, Instagram, foros, blogs y noticias, empleando herramientas como Brandwatch, Golden y Google. Los resultados incluyeron 740K menciones, un alcance de 2.4B y 428K usuarios únicos, proporcionando una visión clara del comportamiento digital en torno a este evento global.

Tres momentos clave se destacaron entre lo más viral en redes sociales durante los Juegos Olímpicos 2024. El primero fue protagonizado por la bailarina australiana de break dance, Rachel 'Raygun' Gunn, quien generó una ola de críticas negativas por su estilo de baile y su lugar en los juegos. En segundo lugar, el tirador turco Yusuf Dikeç, ganador de la medalla de plata en tiro con pistola a 10 metros, sorprendió por su estilo poco convencional al competir sin gafas de protección ni casco y manteniendo una mano en el bolsillo para mejorar su equilibrio. Finalmente, en la final femenina de vóley playa, una tensa discusión entre las brasileñas Ana Patricia y Duda y la canadiense Brandie Wilkerson fue calmada cuando el DJ bajó la tensión al poner "Imagine" de John Lennon, logrando un momento de paz que resonó con el mensaje original de la canción.

Análisis de REBOLD by ISPD para Revista P&M

760.2K menciones, con la participación de 428.8K autores únicos

Durante el periodo del 26 de julio al 11 de agosto, los Juegos Olímpicos de París 2024 generaron un total de 760.2K menciones, con la participación de 428.8K autores únicos. Entre los deportistas más mencionados, Ángel Barajas se destacó con 123K menciones tras conquistar la medalla de plata en la barra fija a los 17 años, volviéndose viral por mencionar a Sportacus de Lazy Town como su inspiración. Yeison López, con 44K menciones, también capturó la atención al ganar la medalla de plata en levantamiento de pesas (89 kg) y hacer referencia a Gokú como su modelo de fuerza. Por su parte, Mari Leivis Sánchez, con 31K menciones, obtuvo la medalla de plata en halterofilia (71 kg) y mostró su fanatismo por la serie One Piece al usar medias con el personaje Monkey D. Luffy.

Análisis de REBOLD by ISPD para Revista P&M

El análisis de la audiencia colombiana mostró un comportamiento marcado por la diferencia horaria, con un promedio de 15K conversaciones a las 5 a.m. y alcanzando un pico de 60K a las 10 a.m., superando en más de un 200% la actividad de un día normal. Más de 400K usuarios interactuaron y compartieron transmisiones en vivo, siguiendo en tiempo real las competencias.

Análisis de REBOLD by ISPD para Revista P&M

Las marcas también aprovecharon este evento global con campañas destacadas. La campaña "¿Soy Mala Persona?" acumuló más de 2.4M visualizaciones en YouTube y generó cerca de 20K conversaciones en redes sociales. Por su parte, "Mejor un Airbnb, mejor juntos, por menos" sumó más de 320K visualizaciones con una reacción limitada en social media. Finalmente, "It's Magic When the World Comes Together" alcanzó 53K visualizaciones y cerca de 4K conversaciones, destacándose por su mensaje de unión global.

Análisis de REBOLD by ISPD para Revista P&M

El uso de tecnologías de social listening fue clave para comprender mejor a las audiencias y optimizar la presencia de marcas, conectando con los usuarios de manera efectiva durante los Juegos Olímpicos.

También le puede interesar: Las marcas notorias y los beneficios para sus titulares