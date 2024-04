El perreo debería estar prohibido: Aparece en Medellin vaya con mensaje contundente

El pasado 29 de abril, Medellín presenció en una valla con un mensaje muy llamativo: El perreo debería estar prohibido. Cabe recordar que esta ciudad es conocida por muchos como la cuna del nuevo ‘perreo’ y uno de los epicentros del género urbano a nivel mundial.

La aparición de este mensaje está generando una serie de interrogantes. ¿Quién estará detrás de esto? ¿Por qué apareció la valla? ¿Será esto una amenaza al reggaetón? Esto se presta para abrir la conversación sobre si tiene razón o no, ¿debería prohibirse el perreo?

Todavía no hay respuesta frente a esta valla, pues no se sabe cuál es el propósito, se especula que en los próximos días habrá un pronunciamiento al respecto, ya que esto no es algo al azar considerando todo lo que es el reguetón para la ciudad de la eterna primavera.

Gracias a este acontecimiento, se abre el debate sobre el género musical -actualmente lidera las listas en varios países-, sin embargo, ¿considera que estas palabras pueden causar controversia? ¿Opina que el ‘perreo’ debería estar prohibido?

