Culture Next 2023, una mirada a la generación Z desde Spotify

Culture Next 2023, el reporte de tendencias e insights de los usuarios Spotify, está disponible a partir desde el 18 de octubre, y analiza el comportamiento de consumo en audio de esta generación.

Los reportes sobre el comportamiento de la Generación Z no son novedad, sin embargo, Spotify ofrece un diferenciador: un entendimiento más profundo e íntimo de esta generación a través de la música, podcasts, playlists y fandoms.

Lo que está más claro que nunca es que la cultura crece, se transforma y se redefine constantemente. El 81% de la Generación Z concuerda en que la monocultura global, como el programa estrella de noticias o un programa de radio matutino, ya no existe. Entonces, si la cultura es diferente para todos, no puede ser universal y nunca permanece igual. Lo que hace que estudiarla sea aún más fascinante y razón por la cual la marca presenta la quinta versión de Culture Next.

Los números hablan por sí solos, durante la primera mitad del 2023, la Gen Z escuchó más de 560 mil millones de canciones y más de 3 mil millones de episodios de podcastsd- un aumento del 76 % desde 2022 -, lo que los convierte en el grupo de más rápido crecimiento en la escucha de música y podcasts en Spotify. A continuación te compartimos algunos de los descubrimientos más relevantes del estudio.

La Gen Z anhela conexiones profundas

La Gen Z quiere romper la capa superficial que a menudo encuentran en las redes sociales y descubrir más sobre la cultura, el mundo y ellos mismos. Por eso recurren a Spotify. A través de playlists editoriales y personalizadas, y funciones como Fusión, Spotify les ayuda no solo a descubrir, sino a explorar. El 77% de la Gen Z a nivel global afirma que Spotify acerca a las personas a una cultura más profunda.

La Gen Z, además, representó el 64% del total de playlists de Fusión a nivel global, durante la primera mitad del 2023. Recordemos que Fusión es la función de Spotify que permite que dos personas combinen sus canciones favoritas en una sola playlist compartida.

Los podcast como nueva fuente de información

Los podcasts también se han convertido en un medio confiable y atractivo para informar y contar historias culturales más profundamente: los usuarios sintonizan los episodios de principio a fin, sin importar su duración.

La Gen Z generó más de 3.4 mil millones de reproducciones de podcasts en Spotify en la primera mitad del 2023, lo que impulsó un aumento del 65% a nivel mundial desde 2022.

Categorías como True Crime (duración promedio de los episodios de más de 40 minutos) y Comedia (duración promedio de los episodios de más de 50 minutos) tienen tasas de finalización promedio de más del 80%.

El 77% de la Gen Z a nivel global afirman que los podcasts profundizan en cualquier tema, llevando a los usuarios al centro de cualquier tema.

Mientras que, el 74 % concuerda en que los podcasts les enseñan sobre temas que desearían haber aprendido en la escuela.

Además, el 58% siente que los podcasts los acercan más a la cultura que cualquier otra forma de medio.

El 61% cree que los podcasts son más confiables que otras formas de medios porque representan voces y puntos de vista más diversos.

El eco de la cultura

El informe muestra también que la Gen Z es la generación con mayor mentalidad global hasta la fecha. Aquí algunos datos que lo demuestran:

El 75% de la Gen Z a nivel global está de acuerdo en que "las tendencias virales hacen que la cultura evolucione más rápido que nunca".

El 72% dicen que les gusta la música que no está en su idioma nativo, un aumento significativo con respecto a 2021 (cuando solo el 56% expresó lo mismo).

La Gen Z cada vez más sin fronteras: esta generación tiene un 40 % más de probabilidades de sentir que la música es una puerta de entrada a otras culturas que en 2021, mientras que el 82 % dice que ha usado cualquiera de las dos, música o podcasts, como una forma de aprender sobre culturas y experiencias diferentes a las suyas.

Los usuarios y creadores de la Gen Z están llevando a géneros locales en un escenario internacional, el aumento en consumo durante los primeros 6 meses del 2023 vs los mismos meses del 2022 se muestra a continuación: +48% en Banda, un género de Música Mexicana, +73% en Ampiano, un subgénero de música house de la región de Gauteng, Sudáfrica y +30% en Punjabi pop, de la región de Punjab en India, entre otros.

Infografía elaborada por Spotify

Puedes conocer más acerca del reporte, Culture Next 2023 AQUÍ

También te puede interesar: Marketing Conference Latam 2023: dos días de aprendizaje