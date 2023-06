Mike's y FCB New York desafían las apariencias con la campaña 'Deja el show’

Mike's, la bebida de limonada + vodka, ha sido reconocida por ser la elección de aquellos que prefieren bebidas suaves y no amargas. Sin embargo, más allá de sus características específicas, la marca se ha convertido en un símbolo de autenticidad para sus consumidores. Es gracias a esto que la marca y la agencia FCB New York han lanzado su campaña "Deja el show", con el objetivo de promover la autenticidad entre los consumidores.

Esta iniciativa busca posicionar a Mike's como la marca aliada para aquellos momentos en los que las personas se sienten motivadas a ser ellas mismas y disfrutar de la vida sin temor a ser juzgadas.

"Deja el show" surge de a partir del análisis del comportamiento de la audiencia de Mike's, la cual revela una tensión real relacionada con la necesidad de mantener ciertas apariencias tanto en momentos de consumo como en situaciones cotidianas. Con esta iniciativa, la marca busca convertirse en un aliado para los consumidores, invitándolos a ser auténticos y a celebrar su propia autenticidad.

Para llevar a cabo esta campaña, la marca trabajó en estrecha colaboración con la agencia FCB New York, quienes se encargaron de hacer realidad este concepto creativo. Utilizando la frase colombiana, "deja el show", la cual busca conectar con la audiencia a través de un lenguaje coloquial y cercano. “Con esta campaña queremos ser una marca aliada para las ocasiones que invitan a nuestros consumidores a ser reales y a celebrar su autenticidad. Con ‘Deja el show’ queremos lograr que desde el momento en el que alguien decide tomarse una Mike’s, está sentando un precedente de autenticidad en un mundo cada vez más preocupado por las apariencias”, afirma Angélica Alvarado, vicepresidente de Beyond core de Bavaria.

Con el uso de bobbleheads como elemento representativo de esta iniciativa, la marca invita a sus consumidores a disfrutar de la vida sin temor a ser juzgados, y busca posicionarse en su top of mind a través de una serie de tácticas en puntos de venta, publicidad en televisión y redes sociales, así como eventos especiales en todo el país, con el fin de acercarse a nuevos públicos, del mismo modo cuenta con nuevos movimientos estratégicos con el objetivo de crecer en la categoría de Ready To Drink (RTD’s) en Colombia, ‘’Con el trabajo que realizamos para esta campaña, buscamos conectar los dolores de la audiencia de Mike’s, con un insight real. Más allá de vender un concepto, bajamos un valor del producto a términos coloquiales que pudieran conectar mejor con el público” Alex Abrantes, director Creativo de FCB New York.

También te puede interesar: Roger Waters llega a Colombia con su gira final