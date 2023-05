Roger Waters llega a Colombia con su gira final

Move Concerts y CMN Colombia anuncian el concierto de Roger Waters, "This Is Not A Drill", en el Coliseo Live de Bogotá, el 5 de diciembre de 2023. Este hace parte de su gira de despedida por Suramérica.

El espectáculo incluye 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, entre ellas: "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" y "Is This The Life We Really Want?". Además, Waters estrenará una nueva canción llamada "The Bar".

Waters estará a cargo de las voces principales, guitarras, bajo y piano, y será acompañado en el escenario por Jonathan Wilson en guitarras y voces; Dave Kilminster en guitarras y voces; Jon Carin en teclados, guitarra y voces; Gus Seyffert en bajo y voces; Robert Walter en teclados; Joey Waronker en batería; Shanay Johnson y Amanda Belair en voces, y Seamus Blake en saxofón.

La gira de Roger Waters: "This Is Not A Drill" llegará a Bogotá, Colombia, el 5 de diciembre de 2023, en el Coliseo Live de Bogotá. Las entradas se venderán a través de www.taquillalive.com.

"This Is Not A Drill" es una innovadora y espectacular extravagancia de rock and roll/cinematográfica, que representa un contundente alegato contra la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y un llamado a amar, proteger y compartir nuestro preciado y frágil hogar planetario. El espectáculo incluye una docena de grandes canciones de la Era Dorada de Pink Floyd, junto con varias nuevas. Mismas letras y música, el mismo escritor, el mismo corazón, la misma alma, el mismo hombre. Podría ser su última gran hazaña. ¡Wow! ¡Mi primera gira de despedida! No te lo pierdas. Con amor, R.

Al igual que todos los años, la mayoría de los conciertos, festivales y shows son apoyados por #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale!, la cual gracias a su trabajo con los promotores más importantes del país han logrado que muchos artistas de talla mundial y artistas locales se presenten en el país, brindándole al público experiencias de primer nivel.

Durante el 2022 #ExperienciasAval logró darles acceso a sus clientes a más de 40 preventas exclusivas y durante el 2023 ya llevan más de 26 preventas anunciadas, dejando a sus clientes con ansias por conocer los futuros anuncios para seguir disfrutando de sus artistas favoritos.

Así pues, gracias a dale! los fanáticos de Roger Waters que sean clientes podrán acceder a la preventa exclusiva de este épico evento, “dale! es la única billetera digital que da acceso de manera exclusiva a la preventa de conciertos y espectáculos en el país; en 2023 se podrán a acceder a más de 50 conciertos, festivales y shows, con dale!” afirmó José Manuel Ayerbe, CEO de la billetera digital.

Además, hoy los Bancos Aval y dale! Anuncian la preventa exclusiva para sus clientes de Roger Waters desde el 31 de mayo de 2023 a las 9:00 A.M hasta el 1 de junio de 2023 a las 11:59 pm, o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero hasta agotar boletas disponibles para la preventa de los Bancos Aval, comprando las boletas en taquillalive.com.

Para que no se pierda de la preventa exclusiva de ningún concierto, solicite sus tarjetas de los Bancos Aval y dale! Y si ya las tiene, alístelas y no se pierda las preventas exclusivas de los conciertos que se vienen para el 2023.

Roger Waters: This Is Not A Drill - Fechas de la gira sudamericana 2023

24/10/23 Brasilia, Brazil Arena BRB

28/10/23 Rio de Janeiro, Brazil Engenhao Stadium

01/11/23 Porto Alegre, Brazil Beira Rio Stadium

04/11/23 Curitiba, Brazil Arena Da Baixada

08/11/23 Belo Horizonte, Brazil - Mineirão Stadium

11/11/23 Sao Paulo, Brazil Allianz Parque

17/11/23 Montevideo, Uruguay - Estadio Centenario

21/11/23 Buenos Aires, Argentina - River Plate Stadium

22/11/23 Buenos Aires, Argentina - River Plate Stadium

25/11/23 Santiago, Chile - Monumental Stadium

26/11/23 Santiago, Chile - Monumental Stadium

29/11/23 Lima, Perú - Estadio Nacional

02/12/23 San José, Costa Rica - National Stadium

05/12/23 Bogotá, Colombia - Coliseo Live

09/12/23 Quito, Ecuador - Atahualpa Stadium

Información general del evento:

Fecha: Martes 5 de diciembre, 2023

Hora: 5:00 pm apertura de puertas, 8 pm artistas en el escenario.

Lugar: Coliseo Live (Bogotá / Calle 80 KM 1,5 vía Cota)

Evento para mayores de 14 años con zona especial libre de alcohol.

Acerca de CMN

CMN es el líder en entretenimiento en vivo. Como agencia representante de artistas, promotora de eventos en vivo de música y deportes y agencia de marketing multicultural, nuestro objetivo es entretener creando experiencias únicas a través de nuestros eventos. Henry Cárdenas, empresario, filántropo y fundador de CMN, es pionero en traer entretenimiento latino y eventos deportivos en vivo a los Estados Unidos. La compañía con sede en Chicago y oficinas en Miami opera a través de profesionales creando experiencias innovadoras y produciendo los mejores eventos en el país. Para obtener más información sobre CMN y su lista de artistas, visita www.cmnevents.com o síganos en @cmnevents.

Acerca de MOVE CONCERTS

Con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Puerto Rico, además de la sede regional en Miami, Move Concerts ha construido la red más extensa de Latinoamérica con un solo objetivo: ofrecer la mejor experiencia en conciertos para los aficionados, artistas y nuestros clientes corporativos. Para obtener más información, visita www.moveconcerts.com

