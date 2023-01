¿Cuál es el rumbo que tomará la publicidad en el 2023?

Llega el 2023, y con este, nuevos retos de comunicación para las empresas; destacar como marca en un mundo cada vez más saturado por la publicidad, formatos y plataformas, es un desafío que deben sortear las empresas que quieran estar más cerca de sus usuarios. Por esto consultamos con Sergi Pérez Rovira y Joan Gallifa Puig, colaboradores y tutores de trabajos de Final de Máster de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, ESDESIGN, para que nos contaran sus pronósticos sobre la publicidad en 2023.

Para empezar, indicaron que en el sector publicitario es muy difícil saber hacia dónde se dirigen las tendencias, ya que estas pueden ser cambiantes o puede que no sucedan. Tal como lo dice el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman: “vivimos en la modernidad líquida”; esto quiere decir que lo que hoy es de una manera, mañana es de otra, y que todo cambia muy rápido.

En línea con esa idea es posible observar tendencias ypredecir hacia dónde nos dirigimos., pero en cualquier momento la dirección puede cambiar. Por lo anterior, los expertos dan a conocer algunos factores que se pueden tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias publicitarias para las marcas y así lograr mayor efectividad.

¿Cómo toma las decisiones de compra el target?

Si bien es cierto que la decisión de compra a veces es algo voluble, también lo es la necesidad patológica de “pertenecer” de las personas, que nos ha convertido en algo más que meros consumidores. El target es embajador de una filosofía, y lo seguirá siendo. Tenemos 2 tipos de decisores de compra; infieles y embajadores. El target infiel toma una decisión de compra por cómo el mensaje le llega en el momento adecuado; y parte de este target puede llegar a convertirse en fiel a una marca porque esta le ofrece algo más.

Partiendo de una personalidad de marca fuerte

Las marcas se siguen esforzando en la creación de valor agregado y lo hacen en muchos casos creando una personalidad de marca fuerte. Sin embargo, en muchas ocasiones comparten objetivos y estrategias. Es difícil ver marcas que vayan libres, tanto en estrategia como en performance, aquí el consumidor acaba por no percibir valores diferenciales. ¿Y entonces cómo elige? Se decanta por aspectos más puntuales o por el precio, según indican los profesores de ESDESIGN.

Los medios: ¿adiós ultra segmentación?

Se dice que 2023 será el año del fin de las cookies a terceros, las cookies recopilan información de preferencias y comportamiento, así que de alguna manera el hecho de que se acaben marcará el fin de una era. Y es que en la actualidad, algunas empresas dependen de las cookies de terceros para entender a sus clientes o consumidores y decidir estrategias y canales. Las cookies no son lo único que ha servido para que se monitoricen nuestras preferencias. El esfuerzo que hacen las marcas para estar presentes en la vida de las personas es inmenso.

Los mensajes: ¿más breves o más creíbles?

El scroll down en Instagram o en Pinterest, hacía pasar líneas y líneas de texto a la velocidad del rayo “si no me llama la atención, deslizo hacia abajo”. Aquel fue el momento en el que empezaron los mensajes cortos, directos y pensados para llamar la atención, se puede decir que empezó una nueva forma de relacionarnos con el contenido en general, y también con el publicitario.

Entonces ¿Hacia dónde va la publicidad en 2023 (y más allá)? La saturación del mercado nos ha llevado a un terreno en el que se ha incrementado el ‘consumer empowerment’, donde el consumidor ha ganado fuerza y poder de decisión final, por lo que las marcas deben esforzarse más para ser elegidas.

Sin embargo y precisamente por eso, también es posible predecir que la publicidad se dirige a un modelo donde la estrategia seguirá siendo la clave.

También te puede interesar: Haz parte de la premiación GEMA 2022