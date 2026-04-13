BoConcept refuerza su apuesta por el diseño escandinavo con AXO y CATSKILLS en Colombia

Esta nueva entrega de la compañía subraya la filosofía “Live Ekstraordinær”, que destaca cómo la precisión del diseño escandinavo se adapta orgánicamente al estilo de vida contemporáneo en Colombia.

El mercado colombiano se ha consolidado como uno de los principales focos de crecimiento para la marca danesa de muebles y decoración BoConcept, en el marco de su operación regional. La compañía, representada en el país por Crusardi S.A.S., reporta resultados financieros que superan el promedio global de la marca.

Durante 2024, Crusardi S.A.S. registró un incremento del 52 % en su facturación frente al año anterior. Para 2025, la operación en Colombia alcanza el EBITDA más alto de los últimos ocho años y un crecimiento superior al promedio internacional de la compañía. Este desempeño ha ubicado al país en el primer lugar en ventas promedio por tienda en la región que comprende Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

La operación local supera las 80.000 familias, con una tasa de recompra superior al 59 % en el corto plazo. En paralelo, el canal B2B presenta un crecimiento superior al 400 % en 2025, impulsado por proyectos de amoblamiento de edificios residenciales y comerciales.

Para Alejandro Sardi, estos resultados están asociados a la consolidación de la operación en el país y a la adopción de nuevas líneas de negocio orientadas a proyectos de mayor escala.

Además, en el marco de sus 20 años de operación en Colombia, la marca anunció la ampliación de su portafolio hacia el segmento de proyectos de alto volumen. Esta estrategia incluye soluciones para constructoras, inmobiliarias y empresas interesadas en el amoblamiento integral de espacios residenciales, corporativos y hoteleros, con opciones de personalización y estructuras de precios ajustadas a cada proyecto.

La compañía ha desarrollado un portafolio específico para este tipo de iniciativas, alineado con tendencias como el modelo Build to Rent y los esquemas “llave en mano”. Estas dinámicas han facilitado la implementación de proyectos de gran escala, incluyendo edificios de más de 500 unidades.

Sobre BoConcept

Fundada en 1952 en Dinamarca, BoConcept es la cadena de muebles más global del mundo, con presencia en 65 países y 20 años en Colombia. La marca colabora con diseñadores galardonados para crear colecciones de mobiliario, iluminación y accesorios que combinan funcionalidad danesa con estética atemporal.

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