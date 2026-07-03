McDonald's, un mundialista en el marketing

Entendiendo todo lo que un Mundial despierta en los consumidores, la marca busca conectar con las emociones y la celebración antes, durante y después de la Copa del Mundo.

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un evento que reúne países, aficionados y emociones alrededor del fútbol, se abre también un escenario para desarrollar ideas y experiencias que acerquen al consumidor.

McDonald's lo ha entendido; ha construido una estrategia gastronómica mundialista con la que busca contagiar la euforia del torneo a los fans de la marca, a través de un ecosistema omnicanal que lleva la experiencia del fútbol en sus restaurantes y su app.

Ser innovador es clave no solo hoy, sino siempre en la industria. La compañía lo comprende y sabe que no está ligada únicamente a los eventos deportivos, sino que hace parte permanente de la estrategia y del ADN de la marca. Aunque el Mundial representa una oportunidad importante, especialmente siendo patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, McDonald's señala que este no es el único espacio donde desarrolla innovación; entiende que este concepto más allá del menú, lo lleva también a sus campañas, procesos creativos, estrategias de marca y acciones comerciales.

“Nosotros, dentro de nuestra filosofía de marca, tenemos siempre la intención de continuar enamorando a nuestros fans actuales y capitalizar la oportunidad de captar nuevos fans y enamorar nuevos fans; la innovación de menú es una puerta que te abre eso. Para nosotros, la innovación con propósito es un pilar clave para llevar a la marca a otro nivel y continuar posicionándonos como referentes del marketing”, revela Santiago Reina, gerente de marketing para Arcos Dorados Colombia.

Los fans de la marca están en el centro de cada estrategia de la compañía. El objetivo es mantenerlos relevantes dentro de la conversación y conectar con ellos, a través de experiencias y emociones alrededor de distintos momentos del año. Por eso, desde sus cocinas y equipos de innovación, en McDonald's de manera detallada analizan qué desean los consumidores al momento de buscar un restaurante y una experiencia, entendiendo sus perfiles de sabor, intención de compra, preferencias y cercanía con la marca. A partir de eso, la compañía desarrolla ideas que se vuelven tangibles dependiendo del contexto o la ocasión, ya sea un Mundial, una licencia, una edición de Cajita Feliz o alianzas y partnerships con otras marcas.

¿Cómo aterriza o se crea un producto para Colombia?

Mantener el equilibrio entre ser una marca global y, al mismo tiempo, conectar con la cultura colombiana no es una tarea sencilla. Aunque McDonald's tiene una identidad estadounidense marcada, la compañía busca que eso no la aleje de las costumbres, celebraciones y códigos culturales del país. Por eso, la marca trabaja constantemente en estrategias de marketing cultural que le permitan acercarse de la manera más natural a los consumidores colombianos, entendiendo los contextos locales. “Para nosotros, ser parte de los íconos y de los códigos culturales es muy relevante.

Nosotros no hacemos marketing porque sí; nosotros hacemos un marketing cultural y eso, para mí, es supremamente relevante, porque siempre tratamos de conectar de la forma más genuina con la gente”, agrega el gerente de marketing de Arcos Dorados Colombia.

El equipo

Por otro lado, la compañía subraya que estos logros y aprendizajes son adquiridos por el equipo que tiene alrededor, pues entiende cómo la marca puede ser un diferencial a la hora de estar en el sector.

“Esto no se hace solo. Para que este marketing cultural sea exitoso, hay un trabajo en equipo espectacular y brillante. La gente que hace parte del equipo y nuestros partners clave –como nuestras agencias– son personas que tienen toda la pasión del mundo por vivir lo que es hacer marketing en y para McDonald's. Por algo la marca es un referente global de cómo se hace un buen marketing, y como decimos nosotros: nos corre ketchup por las venas”, destaca Santiago Reina.

Este artículo es una Colaboración paga con Arcos Dorados.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.

También le puede interesar: El modelo de innovación que llevó a Básica al Top 30 de la ANDI