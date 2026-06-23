Zenith, la agencia del ROI que los anunciantes admiran

El más reciente Agency Scope Colombia posiciona a la agencia como la agencia de medios mejor calificada por los profesionales del sector, un reconocimiento que habla de transformación, talento y resultados de negocio medibles.

El Agency Scope es el estudio de referencia de la industria publicitaria latinoamericana, elaborado por Scopen, que mide la percepción de anunciantes y profesionales sobre las agencias de medios del mercado. En Colombia, la edición más reciente, la primera en realizarse en el país tras cuatro años, arrojó resultados contundentes: Zenith, agencia perteneciente a Publicis Media, se posicionó en el primer lugar en admiración por parte de la industria. Un logro que, según su managing director, Milena Sabogal, no es casualidad sino el resultado de años de transformación deliberada.

"La gente en la industria ve a Zenith como un referente, como un sitio donde están pasando cosas muy interesantes", afirma Sabogal. Y los números respaldan esa percepción. La agencia gestiona algunas de las cuentas más grandes e influyentes del mercado colombiano: Bavaria, anunciante del año y ganador recurrente de los Effie Awards; L'Oréal con todo su portafolio de marcas (Maybelline, Vogue, Kérastase, Vichy, La Roche-Posay); Haleon; Pfizer; Spotify; Philip Morris y Electrolux, entre otras.

La agencia del ROI

El sello diferencial de Zenith está sintetizado en una promesa clara: ser la agencia del ROI. "Los clientes quieren que cada peso que invierten retorne en ventas. Cuando no lo mides, no sabes cómo lo estás haciendo. Cuando mides, sabes qué funciona, puedes iterar, calibrar y mejorar", explica Sabogal. Esta filosofía aleja a la agencia de las métricas de vanidad, alcance o engagement, para anclarla en resultados de negocio concretos, un diferencial que el mercado colombiano está valorando cada vez más.

El Agency Scope también evidenció que los anunciantes exigen mayor adopción tecnológica a sus agencias de medios. Aquí, Zenith lleva ventaja. La agencia apostó por integrar perfiles de ingeniería, analítica avanzada y tecnología antes del boom de la inteligencia artificial, lo que le permitió llegar al momento con los cimientos ya construidos. "Cuando tienes el expertise humano y lo potencias con tecnología, se multiplica la capacidad de procesar variables, data y puntos de decisión que el cerebro humano solo no alcanza a capturar", señala Sabogal.

Talento regional desde Colombia

Otro factor que distingue a Zenith dentro de Publicis Media es su rol como hub regional. Desde Bogotá, la agencia gestiona cuentas que abarcan hasta 15 mercados en Latinoamérica, lo que exige líderes con visión continental y capacidad de elevar los estándares de mercados en distintas etapas de madurez.

"Colombia está lleno del talento que puede arrastrar para arriba a otros mercados", asegura Sabogal, quien llegó a Zenith hace un año tras siete años liderando Spark, también parte del grupo Publicis Media y otra de las agencias bien posicionadas en el mismo estudio.

El dato de notoriedad espontánea sigue siendo el próximo reto: Zenith aún no forma parte del repertorio inmediato de todos los anunciantes al pensar en agencias de medios. Pero con el primer lugar en admiración profesional, cuentas ancla de talla nacional e internacional y una propuesta de valor anclada en resultados, la agencia tiene argumentos sólidos para cerrar esa brecha. El Agency Scope lo confirma: en la industria que más la conoce, Zenith ya es el estándar.

Caso de éxito: Fichaje Nacional

La campaña más destacada del Agency Scope fue Fichaje Nacional para Bavaria, una iniciativa que exigió la articulación perfecta entre el cliente, las agencias creativas y Zenith en su rol de medios.

La meta era ambiciosa: que toda Colombia la viera, con billones de views como objetivo. "Sin esa articulación entre el cliente, las otras agencias, Zenith y los medios, no hubiese sido posible. Se conjugó todo: una marca legendaria, el amor por la selección y el momento del país", explicó Sabogal.

Este ejemplo. ,muestra por qué Zenith no solo gana, sino retiene clientes como Bavaria: sabe encontrar el balance en la relación cliente-agencia, y entiende las coyunturas del país.