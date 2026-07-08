El Festival Estéreo Picnic renueva su certificación como evento Carbono Neutro

Este reconocimiento ratifica el compromiso del festival con la gestión responsable de su impacto ambiental y con la implementación de estrategias orientadas a medir, reducir y compensar su huella de carbono.

La certificación, correspondiente a la edición 2025 del festival, reconoce el cumplimiento de los requisitos establecidos por ICONTEC para la neutralidad de carbono. Como parte de este proceso, se evalúa la gestión integral de la huella de carbono del evento, la implementación de acciones orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la compensación de aquellas emisiones residuales que no es posible eliminar.

A través de Páramo Impacta y en articulación con sus aliados del festival, el festival implementó diversas iniciativas para disminuir su impacto ambiental. Entre ellas se destacan el uso de paneles solares, el aprovechamiento de residuos, la medición de la huella de carbono y el desarrollo de acciones de educación ambiental dirigidas a los asistentes.

Para María Catalina Orjuela, directora de sostenibilidad de Páramo Presenta, “la renovación de esta certificación demuestra que la música, la cultura y la sostenibilidad pueden integrarse para generar impactos positivos en el medio ambiente. Además, envía un mensaje a toda la industria en América Latina: es posible incorporar estrategias de sostenibilidad de manera transversal en la producción de eventos de gran formato y convertirlas en parte de la experiencia de los asistentes al tiempo que se trabaja por el medio ambiente”.

Con este reconocimiento, el Festival Estéreo Picnic reafirma su compromiso con la mejora continua de sus prácticas ambientales y se consolida como uno de los festivales más ambiciosos de la región en materia de impacto.