Taptap Digital encuentra al usuario ideal

La compañía pasó de prestar un servicio operativo a consolidarse como el aliado estructural para la ejecución técnica de las estrategias de marca.

Taptap Digital entiende el comercio actual, las necesidades del mercado y el perfil de cada consumidor. Gracias a ello, busca que las marcas logren sus objetivos sin depender de las cookies y respeta la privacidad de los usuarios. Lleva más de 10 años y tiene presencia en México, Centroamérica, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Esta expansión ha sido un movimiento clave para obtener un análisis profundo del consumidor y del sector.

“Un mundo post-cookies, en el cual la segmentación individual se vuelve imposible, la localización y la geografía emergen como el dato primario para el targeting y la medición en una estrategia omnicanal. No necesitas saber quién es el usuario; necesitas saber dónde está, dónde ha estado y qué dice eso sobre su intención de compra. Eso es exactamente lo que Taptap hace mejor”, enfatiza Alejandro Castaño Buriticá, vp business development en Taptap Digital Colombia.

Del sofá a la tienda

Este concepto explica el camino del consumidor durante la compra, entendiendo que deja de ser lineal a ser híbrido y se transforma según las necesidades del usuario. “El recorrido del sofá a la tienda es precisamente el núcleo de nuestra solución Retail Origins. Combinamos inteligencia de audiencias en upper funnel con datos de rendimiento en tienda, lo que permite a las marcas de gran consumo defender, revitalizar o maximizar su crecimiento de manera más eficiente y a escala”, subraya Castaño.

Además, Taptap Digital sabe que este proceso se divide en tres aspectos:

1 Datos determinísticos de movilidad: permite saber de dónde vienen los visitantes a una tienda; no utiliza modelos de proximidad teóricos.

2 Activación en el momento correcto del funnel: para la compañía, una persona que está en casa viendo Netflix no está en el mismo momento de intención que otra que está a dos cuadras de tu punto de venta.

3 Medición cerrada: se enfoca en identificar si la campaña generó visitas reales.

“Hoy, la tienda es el destino de conversión y el mundo digital es donde se construye esa intención. Nuestro trabajo es conectar esos dos momentos con datos reales (…). Latinoamérica también tiene particularidades: alta penetración de smartphones y creciente uso de CTV (connected tv o televisión conectada); sus generaciones Z y de millennials son nativas del comportamiento omnicanal”, finaliza Castaño.

Este artículo es una Colaboración paga con Taptap.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.

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